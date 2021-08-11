الإعانة المقطوعة والاستعلام عن المبلغ برقم الهوية الوطنية 1443، من الاستعلامات اليومية للكثير من المواطنين هي طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة والاستعلام عن المبلغ الخاص بها، حيث تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل في برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي للمساعدات النقدية، الذي من خلاله تقوم الوزارة بصرف مبالغ مالية مميزة كل فترة زمنية، علي أن يتم الصرف لبعض الفئات الأسرية والأفراد الذين تنطبق عليهم شروط صرف المساعدة المقطوعة، حيث تختار الوزارة الأفراد الأكثر استحقاقاً من حيث الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً، فهذا البرنامج من البرامج الاجتماعية التي تقف بجوار المواطن ومساندته، وسوف نوضح لكم كيفية التسجيل في برنامج الإعانة المقطوعة والاستعلام عن المبلغ برقم الهوية الوطنية 1443.

شروط الحصول علي الإعانة المقطوعة 1443

تهتم وزارة الموارد البشرية بأحقية كل فرد في الحصول علي الدعم النقدي الخاص بالمساعدة المقطوعة، ولكن حتي يتم الصرف من جانب الوزارة يجب توافق هذه الشروط في الشخص الذي يقوم بالتسجيل:

يجب أن يكون الراغب في الحصول علي المعونة النقدية أن يكون سعودي الجنسية علي أن يتم استثناء الأبناء من الأرملة السعودية من الزوج الأجنبي أو المرأة الأجنبية التي تزوجت من مواطن سعودي أو الأرملة المتزوجة من سعودي ولها أبناء.

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 18 عاماً وألا يزيد عن 59 عاماً عند التقديم علي المقطوعة.

يجب أن يتم تقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمقطوعة والتي تحددها الوزارة.

يجب ألا يتخطى راتب الشخص الأعزب عن 3 آلاف ريال سعودي، والشخص المتزوج لا يتجاوز راتبه عن 8680 ريال سعودي.

يجب ألا يكون لدى المستفيد من المساعدة المقطوعة أي أراضي زراعية أو عقارات أو سجلات تجارية مسجلة باسمه.

كيف اسجل في مقطوعة الضمان الاجتماعي؟

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين الجدد، والتي تتم من خلال خطوات بسيطة تتم كالتالي: