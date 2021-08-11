عبر أبشر 1443 شروط تملك غير السعوديين للعقار وطريقة تقديم طلب الشراء أون لاين

كان حلم لغير السعوديين واصبح حقيقة تملك عقار بالمملكة لغير السعوديين، واليوم ومن خلال مقالنا هذا ومن موقع ثقفني سوف نعرض لكم الشروط وكيفية التقديم من خلال بوابة أبشر عن تملك عقار بالمملكة، حيث أصبح الحلم حقيقة تملك غير السعوديين للعقار، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن شروط تملك غير السعوديين للعقارات وهي شروط غير معقدة وسهلة جدًا وتكاد تكون أساسيات لأي عملية شراء أو بيع للعقار، ومن خلال المقال سوف نتعرف على الشروط الجديدة لعام 1443 وطريقة تقديم طلب الشراء أون لاين عبر أبشر، وراغبي تملك العقارات سوف نستعرض شروط تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، كما نقدم طريقة تقديم طلب تملك عقار للمقيمين في السعودية عبر منصة أبشر، هذا ويذكر أن المملكة قد أعلنت منذ فترة عن السماح لغير السعوديين بالتملك.

شروط تملك غير السعوديين للعقار وطريقة تقديم طلب الشراء على أبشر:

حيث حددت المملكة شروط على راغبي تملك العقار داخل المملكة فقد ذكرت أنه يجوز لأي مستثمر غير السعودي والمرخص له بمزاولة نشاط مهني او حرفي او يمتلك مصنع او مشروع اقتصادى كمستثمر بالمملكة ان يمتلك عقار، كما يجوز لاي جالية اجنبية معتمدة بالمملكة بتملك عقار رسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ويعتبر المعاملة بالمثل في دولتهم هي أساس العلاقة بينهم، ولا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واليكم شروط تملك العقار لغير السعودي:

أن تكون هوية المقيم الراغب في تملك عقار بالسعودية سارية وغير منتهية. توفر جميع معلومات العقار محل المعاملة وصورة من الصك. لا يحق للمقيم تملك أكثر من عقار واحد. طريقة تقديم طلب تملك عقار لغير السعوديين أون لاين، تنتقل إلى “أبشر”، تختار خدماتي ثم “خدمات”، ثم “الخدمات العامة”، ثم تختار “طلب تملك العقار لغير السعوديين”.

ويعتبر تملك العقارات لغير السعوديين رواج وإزدهار سوق العقارات بالمملكة والإستثمار العقاري، والذي يعتبر واحد من أهم الدعائم الاقتصادية في البلدان المتقدمة، وبسبب الإمكانيات الهائلة للسعودية من حيث المناطق السياحية المتميزة، سوف تجذب المملكة أهم المستثمرين في المجال العقاري.