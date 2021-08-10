نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حافز طاقات وشروط التسجيل في حافز البحث عن عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حافز طاقات لأول مرة، حيث يعد برنامج حافز أحد البرامج الوطنية التي أطلقتها الحكومة السعودية؛ وذلك لدعم الشباب السعودي حتى يتسنى لهم الحصول على فرصة عمل مناسبة متوافقة مع تطلعاتهم، فضلًا عن تقديم الدعم المادي والتدريبي لهم، وتقديم كوادر شابة ومؤهلة لسوق العمل؛ حيث يتم تخصيص مبلغ مالي شهري للباحثين عن عمل؛ لتحفيزهم للبحث بجدية عن العمل، وذلك وفقًا لضوابط الاستحقاق، وتطابق شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل.

طريقة التسجيل في حافز طاقات

يقدم برنامج حافز البحث عن عمل فرصة عظيمة للشباب السعودي الباحث عن عمل؛ حيث يخصص لمن يبحث بجدية عن عمل مخصص مالي قدره 2000 ريال سعودي، يتم صرفه بشكل شهري ولمدة عام كامل، وذلك وفقًا لضوابط الاستحقاق فضلًا عن توافر شروط التسجيل في حافز، يحصل عليه عند التسجيل في حافز البحث عن عمل، لضمان استمرارية صرف المخصص المالي يجب البحث بجدية وباستمرار حول الوظيفة المناسبة؛ وذلك لأنه هذا المخصص المالي بمثابة دعم للحصول على الوظيفة، وليس راتب شهري، للحصول على المخصص المالي يجب إتباع طريقة التسجيل في حافز طاقات.

التسجيل في حافز طاقات

يستطيع كل من تنطبق عليهم شروط التسجيل في حافز التسجيل في حافز طاقات عبر إتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الرئيسية حافز طاقات. النقر على خيار مستخدم جديد. العمل على تعبئة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور. العمل على تسجيل رمز التحقق المائي. النقر على خيار التسجيل في حافز. التأكد من الرسالة النصية. التحقق من السياسات. الموافقة على الشروط والأحكام.

شروط التسجيل في حافز

حدد برنامج حافز بعض الشروط الأساسية التي بمقتضاها يستطيع المواطن السعودي التسجيل في حافز والحصول على المخصص المالي، لذلك من شروط التسجيل في حافز ما يلي:

أن يكون المتقدم من الشباب السعودي الجنسية أو من أم سعودية الذي يتراوح عمره بين 20 و 35 عاماً.

أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن عشرة أشهر في السنة السابقة للتقديم في إعانة حافز البحث عن عمل.

ألا يكون طالبًا أو متدربًا.

أن يكون لديه القدرة على العمل.

ألا يشغل وظيفة في أحد القطاعين العام أو الخاص.

ألا يكون لديه نشاط تجاري.

أن لا يكون مستحقًا لمعاش التقاعد أو مخصصات مالية نتيجة التعطل عن العمل.

ألا يكون لديه دخل شهري ثابت يعادل 2000 ريال سعودي.

ألا يكون من المقيمين في دور الرعاية وما شابهها.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة التسجيل في حافز طاقات، وما هي شروط التسجيل في حافز.