نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم جدارة وظائف أمانة جدة 1443 وطريقة التسجيل في بوابة التوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تقديم جدارة وظائف أمانة جدة مع بداية عام 1443، وظهور أولى الإعلانات الوظيفية الحكومية على منصة التوظيف جدارة 3، ويشمل هذا الإعلان فتح التقديم على 43 وظيفية فنية وهندسية وتقنية وقانونية، سيكون التسجيل عليها على حسب الضوابط والشروط الخاصة بألية القبول في jedraa، والتي سيكون العمل بها بنظام التعاقد، وقد تم توجيه الدعوة للخريجين والخريجات الحاصلين على المؤهلات العلمية والتخصصات المطلوبة بإرسال طلبات شغل الوظائف إلكترونياً عبر المنصة حلال فترة قبول الطلبات.

التقديم على جدارة 1443

نظام التقديم على وظائف أمانة محافظة جدة عبر منصة جدارة سيكون على حسب الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الهندسية والفنية التخصصية، وسوف تستقبل طلبات الراغبين في التقديم عبر رابط جدارة للوظائف الحكومية التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أصحاب المؤهلات العليا في المجالات الوظيفية الثالثة المعلن عنها وهي التقنية والهندسية، والقانونية، والفنية.

سيتم تقديم جدارة على حسب توزيع الوظائف ومنها 3 وظائف على المرتبة الخامسة للرجال فقط، ولمن سيتقدم على وظائف المرتبة السادسة فهناك وظيفتين للرجال ومثلهم للنساء، فيما تشمل المرتبة الثامنة 30 وظيفة رجال و 6 وظائف نساء من بين إجمالي الفرص الشاغرة البالغ عددها 43 وظيفية بأمانة محافظة جدة.

موعد تقديم جدارة وظائف أمانة جدة

سيكون بداية تقديم جدارة وظائف أمانة جدة من يوم الأحد 8 محرم 1443، الذي يوافق 16/ 8/ 2021، وسوف ينتهي التقديم على وظائف أمانة محافظة جدة في يوم 12 /1 /1443، الموافق 20/ 8 / 2021 ، على مدار ساعات اليوم دون التقيد بوقت محدد، من حلال الجدول على منصة التوظيف جدارة والتسجيل على الوظيفية التي تناسب المؤهلات وينطبق على المتقدم شروط القبول بها.

المسميات الوظيفية التي سيتم التسجيل عليها تشمل:

مساح

باحث قانون

مهندس بيئة مساعد

مهندس تخطيط مساعد.

مهندس كهربائي مساعد

مهندس تنسيق مواقع مساعد

مهندس حاسب ألي مساعد.

مهندس معماري مساعد.

رابط التقديم على جدارة

سجل الدخول على بوابة مسار التابعة إلى وزارة الموارد البشرية ومنها الدخول على منصة التوظيف جدارة باستخدام حسابك كمستخدم على الموقع، أو عن طريق الحساب الخاص بك على أبشر منصة النفاذ الوطني الموحد ثم اتبع التعليمات الخاصة بالقبول والتسجيل على جدارة.