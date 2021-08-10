نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” تحديث حساب المواطن 2021 خطوات تحديث حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 45 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث حساب المواطن، يتسائل الكثير من المواطنون عن اهم الأخبار والمستجدات حول تحديث حساب المواطن للدفعة 45 لشهر اغسطس الجاري عام 2021-2022، حيث يبحث الآن وخلال هذا الوقت عن حساب المواطن في المملكة العربية السعودية وذلك بعد إعلان الحكومة السعودية عن إصداء نتائج الأهلية الخاصة بالدورة 45 نظرًا لتحقيق مدى الاهلية وكذلك مدى استحقاقهم منه، فيشار إلى أن موعد إصدار دفعة جديدة من حساب المواطن ستوافق اليوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021 و2 محرم لعام 1443، ولكي نتعرف على وصول التحويل إلى حساب المواطن برقم الهوية فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية بارسال الرسائل النصية إلى المواطنون الذين لهم حصة من حساب لمواطن والتي تطابقت عليهم الشروط، حيث تتضمن لهم تفاصيل توحي بتبليغهم بوصول الدفعة لدفعاتهم البنكية.

خطوات تحديث حساب المواطن

هناك الكثير من المواطنون في المملكة العربية السعودية الذين يتسائلون عن تحديث حساب المواطن، تحديدًا قبل صرف 24 الدفعة الخاصة بشهر اغسطس، حيث يتمكن المواطنون استبدال رقم التليفون المتعلق بهم أو حتى تغير كلمة المرور المتعلقة بحسابه أو نحرية وتعديل بيانات المواطن الاساسية في الحساب، وإليكم الخطوات التي يمكن من خلالها تحديث حساب لمواطن:

قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن على شبكة الانترنت.

اكتب كل البيانات المتعلقة بالمواطن والتي من ضمنها كلمة المرور ورقم الهوية هذا فضلاً عن كتابة باقي البيانات.

ينبغي كتابة رقم التحقق بصورة صحيحة.

قم بالنقر على زر دخول.

اختر مربع تعديل البيانات الت ستجدها من ضمن الاختيارات.

بعدما يتم التعديل سيتم اختيار الايقونة الخاصة بالحفظ.

شروط الاهلية حساب المواطن

وبعدما تعرفنا على رابط تحديث حساب المواطن، سنتعرف الآن على مجموعة من الشروط وإليكم الشروط:

يجب يكون المواطن سعودي الجنسية، ويمكن استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

– أن يقيم المستفيد بصورة مستمرة داخل المملكة بحيث ألا يقيم أبدًا خارج المملكة لما يزيد عن 90 يومًا أثناء الـ12 شهرًا الماضية.

– يجب أن لا يتواجد المستفيد في أي دور الإيواء الحكومية أو حتى السجون.

– ضرورة أن تتوافق البيانات التي تم الافصاح عنها مع تلك البيانات المتعلقة بالجهات ذات العلاقة.

يذكر أن تلك معايير الخاصة الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

قدمنا لكم خلال هذا المقال الخطوات اللازمة التي سوف تمكنكم من تحديث بيانات حساب المواطن الخاصة بكم من أجل الحصول على المبلغ المستحق بشكل سليم، كما قدمنا لكم الشروط اللازمة للحصول على مبلغ الدعم المقدم من البرنامج، حيث يجب أن تكون جميع الشروط مناسبة مع المتقدم على حساب المواطن واهمها أن يكون سعودي الجنسية.