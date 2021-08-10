نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “price” تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية أغسطس “آب” 2021 أرامكو تخطط لحصد مليارات الدولارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021 يهتم بمتابعتها كافة المواطنين وليس المتخصصين في الشأن الاقتصادي فقط، لأن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أغسطس 2021 تؤثر على حياة كافة سكان الدولة، وهناك توقعات كثيرة بحدوث ارتفاع أسعار البنزين الجديدة أغسطس 2021 نتيجة اضطراب الوضع العالمى وعدم استقرار أسواق النفط العالمية، وبالتالي يزداد قلق من زيادة أسعار البنزين الجديدة، متمنين أن يستقر سوق النفط العالمي وتستقر الأوضاع الاقتصادية في المملكة، لاسيما أسعار الديزل الجديدة في السعودية فهى تمثل أهمية قصوي للشركات، فهى تعتمد بصورة كبيرة عليه، في تشغيل المعدات والشاحنات لنقل البضائع وغيرها من الأجهزة القائمة على المحروقات. وعلى عكس شركات البترول في دول العالم، تقوم عملاق النفط السعوي أرمكو، بإنفاق المكاسب غير المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط هذا العام، من أجل زيادة قدرتها الانتاجية وتعزيزها بدلاً من تقسم الزيادة التي حدثت في الأرباح على المساهمين. وذلك على الرغم من حفاظ الشركة على توزيعات أرباحها السنوية الهائلة والبالغة 75 مليار دولار – و التي تعد الأعلى في العالم مع العلم أن أغلبها يذهب إلى الحكومة.

تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021

انشغل السعوديون بمتابعة تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021 لما يحدث من تغييرات كثيرة بعدها في أسعار الخدمات المعتمدة على الوقود، ومن المحدد إعلان أسعار البنزين الجديدة أغسطس2021 محدث يوم الثلاثاء المقبل 10 يوليو ويبدأ التطبيق بالنظام الجديد في يوم 11 يوليو، ويتم تعميم منشورًا رسميًا على جميع محطات الوقود والمحروقات ومن يخالف أسعار البنزين الجديدة أغسطس 2021 يطبق عليها غرامات وعقوبات صارمة.

قبل إعلان أرامكو أسعار البنزين الجديدة أغسطس 2021 محدث يرغب المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة أسعار البنزين في السعودية يونيو الماضي لعقد مقارنة بين الأسعار الجديدة والقديمة:

سعر بنزين 91 بـ 18 ريال.

سعر بنزين 95 بـ 33 ريال.

الديزل بسعر 0.52 ريال.

الكيروسين بسعر 0.70 ريال.

الغاز المسال بسعر 0.75 ريال.

قررت شركة أرامكو تحديث أسعار البنزين الجديدة في السعودية بأن تكون شهريًا بدلاً من ربع سنويًا منذ فبراير 2020 نتيجة تطورات الأحداث بسبب فيروس كورونا المنتشر في مختلف الدول، ويؤثر على جميع القطاعات، ومن ثم يحدث تغيير كبير في أسعار النفط العالمي، لذا تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية يوليو 2021 تتحدد بناءً عن آخر تحديث لسعر النفط، ومن ثم يتم ضبط أسعار السلع والخدمات والمواصلات بناءً على تحديث أرامكو.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021.

تسعى عملاق النفط السعودي شركة أرمكو، لجمع عشرات المليارات من الدولارات من بيع المزيد من الحصص في أعمالها، حيث استطاعت الشركة تدشين فريقا جديدا تعمل من خلاله على مراجعة أصولها العام الماضي، بعدما تسببت جائحة كورونا التي ضربت العالم في انخفاض أسعار الطاقة العام الماضي بسبب التداعيات الخطيرة التي ضربت ميزانية الدولة، جاء ذلك بعدما جمعت أرمكو 12.4 مليار دولار جراء بيعها في أبريل الماضي، حقوق تأجير خطوط أنابيب النفط لمجموعة من المستثمرين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا كل ما يتعلق بأرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021.. وعقوبات صارمة للمخالفين أسعار البنزين في السعودية، ونقدم لكم متابعينا باستمرار كل تحديث، وموافاتكم بكل ما هو جديد، بكل ما يتعلق بالشأن السعودي خاصة والعربي عامة، كما نسعد بتلقى آراءكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم بكل ما ينشر، بل ونأخذها دائمًا بعين الاعتبار. كما نقدم لكم متابعينا كل ما هو جديد على مدار الساعة.

وكانت شركة أرمكو قد أعلنت أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها حققت ⁧أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا في النصف الأول من عام 2021م ونشرت فيديو لرئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين يتحدث عن النتائج المالية.

وكانت شركة “أرامكو” عملاق النقط السعودي، قد أعلنت أول أمس، استئناف العمل بمحطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، بعد حدوث عطل فني أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.. وخلال العطل قامت الشركة بتعويض النقص الحاصل في إمدادات المواد البترولية للمنطقة لضمان تلبية الطلب وكي لا يشعر بها المواطن العادي.

كيف تخفض استهلاك الوقود لابد وأن تكون الإطارات ممتلئة، لإن غير ذلك يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 70 %. عدم ضبط زوايا العجلات يتسبب في استهلاك 10% من الوقود. غلق جهاز التكييف حيث أن تشغيله يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في الطرق البطيئة، و 3% على الطرق السريعة. تغيير الزيت بانتظام، فالزيت القديم يستهلك 3% وقودًا .

أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021

أعلنت شركة أرمكو الآن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر أغسطس لعام 2021، والتي جاءت كالتالي:

‏بنزين 91 ????

‏2.18

‏بنزين 95 ????

‏2.33

ليكون هناك ثبات في الأسعار هذا الشهر أيضًا مثلما حدث في الشهر الماضي. بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (91/2.18 ريال)، وبنزين ( 95/2.33 ريال).