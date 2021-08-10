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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021.. زيادة أسعار البنزين الشهر الجاري August في المقال التالي
عمر شويل - جدة أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021 من أبرز القرارات الاقتصادية التى ينتظرها المواطنين كل شهر باحثين عن تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية يوليو 2021 في إطار حوكمة تعديل أسعار منتجات الكاقة والمياه حيث تكون الأسعار قابلة للانخفاض والارتفاع، وفق أسعار النفط العالمي، فكان أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021 في إطار تحديث ربع سنوى أي كل 3 شهور وكل مع تطورات الأحداث بشكل سريع أصبح كل شهر، وحاليًا يتوقع الجميع أسعار البنزين الجديدة أغسطس 2021 وما يمكن أن يحدث لها من تغيرات على المستوي المحلي والدولي. وعلى عكس شركات البترول في دول العالم، تقوم عملاق النفط السعوي أرمكو، بإنفاق المكاسب غير المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط هذا العام، من أجل زيادة قدرتها الانتاجية وتعزيزها بدلاً من تقسم الزيادة التي حدثت في الأرباح على المساهمين. وذلك على الرغم من حفاظ الشركة على توزيعات أرباحها السنوية الهائلة والبالغة 75 مليار دولار – و التي تعد الأعلى في العالم مع العلم أن أغلبها يذهب إلى الحكومة.
أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس
أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021 في تمام الساعة 12 صباحً في اليوم العاشر، وهو توقيت ثابت كل شهر لإعلان تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021 وتطبق الأسعار الجديدة رسميًا يوم 11 بجانب إعلان بعد الجهات والهيئات في بعض القطاعات إعلان تحديثات جديدة على أسعار بعد الخدمات كالكهرباء والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات المعتمدة على المحرقات وفق أسعار التصدير في المملكة العربية السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.
في إطار توقعات أسعار البنزين الجديدة أغسطس 2021 بعد إعلان شركة أرامكو الرسمي، يعقد المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية مقارنة من خلال متابعة أسعار البنزين في السعودية يوليو، والتى جاءت على النحو الآتي:
- سعر بنزين 95 بـ 33 ريال.
- سعر بنزين 91 بـ 18 ريال.
- الديزل بسعر 0.52 ريال.
- الكيروسين بسعر 0.70 ريال.
- الغاز المسال بسعر 0.75 ريال.
وفور إعلان أرمكو أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021 نضيف الجدول الجديد بمحدث بالأسعار الجديدة.
تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021
تحدد شركة أرامكو أسعار البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021 بعد رصد سعر النفط العالمي بالفترة الحالية، وبيان الزيادة والنقصان في قيمة أسعار البنزين الجديدة في السعودية ويقدم منشور رسمي معلن لجميع محطات الوقود في كافة أرجاء المملكة ومن يخالف أسعار البنزين الجديدة أغسطس 2021 يتعرض لغرامات قد تصل إلى الغلق أو غرامات مالية.
هذا ونتابع معكم متابعينا كل ما يخص أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021.
تشير توقعات الخبراء إلى احتمال وجود زيادة في أسعار البنزين الجديدة في المملكة 2021، بعد ارتفاع العقود الآجلة للنفط قبل تأجيل اجتماع «أوبك بلس» دون التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج اعتبارًا من الشهر المقبل، يأتي ذلك في وقت يأمل فيها المواطنون أن تبقى أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو كما كانت في يونيو الماضي. ويواصل سعر خام برنت خلال تعاملات الأسبوع لارتفاع قياسي حتى وصلت إلى 77.31 دولار للبرميل.
تسعى عملاق النفط السعودي شركة أرمكو، لجمع عشرات المليارات من الدولارات من بيع المزيد من الحصص في أعمالها، حيث استطاعت الشركة تدشين فريقا جديدا تعمل من خلاله على مراجعة أصولها العام الماضي، بعدما تسببت جائحة كورونا التي ضربت العالم في انخفاض أسعار الطاقة العام الماضي بسبب التداعيات الخطيرة التي ضربت ميزانية الدولة، جاء ذلك بعدما جمعت أرمكو 12.4 مليار دولار جراء بيعها في أبريل الماضي، حقوق تأجير خطوط أنابيب النفط لمجموعة من المستثمرين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا كل ما يتعلق بأرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو 2021 “soon” التطبيق الأحد.. وعقوبات صارمة للمخالفين أسعار البنزين في السعودية، ونقدم لكم متابعينا باستمرار كل تحديث، وموافاتكم بكل ما هو جديد، بكل ما يتعلق بالشأن السعودي خاصة والعربي عامة، كما نسعد بتلقى آراءكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم بكل ما ينشر، بل ونأخذها دائمًا بعين الاعتبار. كما نقدم لكم متابعينا كل ما هو جديد على مدار الساعة.
وكانت شركة أرمكو قد أعلنت أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها حققت أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا في النصف الأول من عام 2021م ونشرت فيديو لرئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين يتحدث عن النتائج المالية.
وكانت شركة “أرامكو” عملاق النقط السعودي، قد أعلنت أول أمس، استئناف العمل بمحطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، بعد حدوث عطل فني أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.. وخلال العطل قامت الشركة بتعويض النقص الحاصل في إمدادات المواد البترولية للمنطقة لضمان تلبية الطلب وكي لا يشعر بها المواطن العادي.
كيف تخفض استهلاك الوقود
- لابد وأن تكون الإطارات ممتلئة، لإن غير ذلك يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 70 %.
- عدم ضبط زوايا العجلات يتسبب في استهلاك 10% من الوقود.
- غلق جهاز التكييف حيث أن تشغيله يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في الطرق البطيئة، و 3% على الطرق السريعة.
- تغيير الزيت بانتظام، فالزيت القديم يستهلك 3% وقودًا .
أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021
أعلنت شركة أرمكو الآن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر أغسطس لعام 2021، والتي جاءت كالتالي:
بنزين 91 ????
2.18
بنزين 95 ????
2.33
ليكون هناك ثبات في الأسعار هذا الشهر أيضًا مثلما حدث في الشهر الماضي. بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (91/2.18 ريال)، وبنزين ( 95/2.33 ريال).
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