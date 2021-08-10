نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “here” ننشر مؤشر أسعار البنزين الجديدة لأرامكو أغسطس 2021 التطبيق غدّا للأسعار المحلية للبنزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشر أسعار البنزين الجديدة لأرامكو أغسطس 2021 يتوقعه الجمهور بزيادة جديدة طبقًا لما حدث في أسعار البنزين في السعودية الشهور الماضية والتى توالت فيه الزيادات أكثر من مرة، وفي الوقت الحالى ينتظر الجميع قائمة أسعار البنزين الجديدة أغسطس اليوم الاثنين والتى تطبق بداية من غدًا على جميع محطات الوقود في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، ويأتى مؤشر أسعار البنزين الجديدة لأرامكو أغسطس 2021 لجميع منتجات الطاقة وكذلك سعر الديزل الجديد في السعودية، وما يحدث من تغييرات طبقاً لتحديث أرامكوا على كافة الخدمات المتعلقة بالطاقة.

أسعار البنزين الجديدة لأرامكو أغسطس 2021

في إطار إعلان قائمة أسعار البنزين الجديدة أغسطس نعلن مقارنة بين أسعار البنزين الشهرين الماضيين من خلال الجدول التالي:

أسعار البنزين شهر يونيو أسعار البنزين ليوليو 2021 سعر بنزين 91: 2.18 ريال للتر بنزين 91: 2.28 ريال. سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر بنزين 95: 2.44 ريال سعر الديزل 0.52 ريال للتر سعر الكيروسين 0.70 ريال سعر الديزل 0.52 ريال للتر سعر الكيروسين 0.70 ريال غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر. غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

أسعار البنزين الجديدة

جاءت أسعار البنزين الجديدة في السعودية بزيادة عن الشهر الماضي وهو ما اتضح في إعلان أسعار البنزين الجديدة يوليو اليوم الاثنين تحديث أرامكو وهو يعتبر ذلك هو سقف السعر المحلي للبنزين، وأن تتحمل الدولة ماقد يزيد عن أسعار شهر أغسطس عند المراجعة الدورية للأسعار مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي والمحافظة على السوق ودعم المواطنين في ظل ظروف المعيشة الصعبة، بما يضمن حمايتهم، وبذلك يبدأ تطبيق أسعار البنزين الجديدة من اليوم التالي في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

تحديث أرامكو أسعار البنزين

ويأتى تحديث أرامكو أسعار البنزين في السعودية كل شهر بعد مراجعة أسعار النفط العالمي فهى أكبر شركة للنفط حول العالم، ومع تطورات فيروس كورونا شكلت أرامكو فريقًا لمراجعة أصولها وتحديد حجم الخسائر بعد أن تسبب فيروس كورونا في إجهاد ميزانية الدولة وانخفاض أسعار الطاقة، لذا تواصل أرامكو تحسن مستويات مع استعادة نشاط النفط، وهو مايتضح في مؤشر أسعار البنزين الجديدة لأرامكو يوليو 2021 طبقاً لما حدث الشهور الماضية.

وكانت شركة أرمكو قد أعلنت أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها حققت ⁧أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا في النصف الأول من عام 2021م ونشرت فيديو لرئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين يتحدث عن النتائج المالية.

وكانت شركة “أرامكو” عملاق النقط السعودي، قد أعلنت أول أمس، استئناف العمل بمحطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، بعد حدوث عطل فني أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.. وخلال العطل قامت الشركة بتعويض النقص الحاصل في إمدادات المواد البترولية للمنطقة لضمان تلبية الطلب وكي لا يشعر بها المواطن العادي.

كيف تخفض استهلاك الوقود لابد وأن تكون الإطارات ممتلئة، لإن غير ذلك يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 70 %. عدم ضبط زوايا العجلات يتسبب في استهلاك 10% من الوقود. غلق جهاز التكييف حيث أن تشغيله يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في الطرق البطيئة، و 3% على الطرق السريعة. تغيير الزيت بانتظام، فالزيت القديم يستهلك 3% وقودًا .

على عكس شركات البترول في دول العالم، تقوم عملاق النفط السعوي أرمكو، بإنفاق المكاسب غير المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط هذا العام، من أجل زيادة قدرتها الانتاجية وتعزيزها بدلاً من تقسم الزيادة التي حدثت في الأرباح على المساهمين. وذلك على الرغم من حفاظ الشركة على توزيعات أرباحها السنوية الهائلة والبالغة 75 مليار دولار – و التي تعد الأعلى في العالم مع العلم أن أغلبها يذهب إلى الحكومة.

أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021

أعلنت شركة أرمكو الآن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر أغسطس لعام 2021، والتي جاءت كالتالي:

‏بنزين 91 ????

‏2.18

‏بنزين 95 ????

‏2.33

ليكون هناك ثبات في الأسعار هذا الشهر أيضًا مثلما حدث في الشهر الماضي. بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (91/2.18 ريال)، وبنزين ( 95/2.33 ريال).