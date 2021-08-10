نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” أسعار البنزين الجديدة في السعودية August 2021 تزامنًا مع استمرار المراجعة الدورية لتحديث أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية أغسطس بعد تثبيتها يوليو الماضي بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بما يضمن استمرار المراجعة الدورية لتحديث أرامكو كل شهر، ولكن لا يزيد عن حد أسعار البنزين الجديدة في السعودية المعلنة اليوم، لدعم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التى تشهدها البلاد، ويتوقع بأن يكون أسعار البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021 سوف تشهد زيادة عن يوليو الماضي بعد أن تحملت الدولة الشهر الماضي الزيادة في الوقت ذاته دفع عجلة الاقتصاد المحلي في المملكة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

في الشهر الماضي، أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، تثبيت أسعار البنزين الجديدة في السعودية من 10 يوليو 2021 تكون عند الأسعار الآتية:

بنزين 91: 2.28 ريال.

بنزين 95: 2.44 ريال.

وجاء إعلان لجنة الحوكمة بـ تثبيت أسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم، على أن تتحمل الدولة جميع الزيادة على أسعار يونيو أثناء المراجعة الدورية الشهرية للأسعار بما لايتجاوز السعر السابق ذكره في الأعلى، خاصة أن أسعار البنزين في السعودية خلال الشهور الماضية شهدت ارتفاع ملحوظ في الأسعار مما شكلت أزمة لدى المواطن لاسيما لمه يحدث من تغييرات في أسعار الكهرباء والمياه والمواصلات بالتطبيق الجديدة لتحديث أرامكو أسعار البنزين الجديدة في السعودية كل شهر، فقررت السلطات السعودية دعم شعبها والمقيمين على أراضيها بتثبيت الأسعار حماية لهم.

أسعار البنزين الجديدة أغسطس 2021

تؤكد الحكومة السعودية من خلال أسعار البنزين الجديدة أغسطس 2021 دعمها للمواطن، بجانب التأكيد على دوره في السياسات الاقتصادية بكل وضوح وشفافية وإيمانًا لدعم التنمية في البلاد، طبقًا لرؤية 2030 وضمان مراعاة كافة السُبل للنهوض بالمملكة.

وكانت شركة أرمكو قد أعلنت أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها حققت ⁧أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا في النصف الأول من عام 2021م ونشرت فيديو لرئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين يتحدث عن النتائج المالية.

إعلان أرامكو أسعار البنزين الجديدة

جاء إعلان أرامكو أسعار البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021 تنفيذًا لتوجيهات ولى العهد وتأكيده المستمرة على حماية مواطنو المملكة من التغيرات التى تحدث نتيجة للإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وبالتالي يعتبر تثبيت أسعار البنزين الجديدة في السعودية أغسطس 2021 رسالة اطمئنان للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وكانت شركة “أرامكو” عملاق النقط السعودي، قد أعلنت أول أمس، استئناف العمل بمحطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، بعد حدوث عطل فني أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا.. وخلال العطل قامت الشركة بتعويض النقص الحاصل في إمدادات المواد البترولية للمنطقة لضمان تلبية الطلب وكي لا يشعر بها المواطن العادي.

كيف تخفض استهلاك الوقود لابد وأن تكون الإطارات ممتلئة، لإن غير ذلك يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 70 %. عدم ضبط زوايا العجلات يتسبب في استهلاك 10% من الوقود. غلق جهاز التكييف حيث أن تشغيله يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في الطرق البطيئة، و 3% على الطرق السريعة. تغيير الزيت بانتظام، فالزيت القديم يستهلك 3% وقودًا .

على عكس شركات البترول في دول العالم، تقوم عملاق النفط السعوي أرمكو، بإنفاق المكاسب غير المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط هذا العام، من أجل زيادة قدرتها الانتاجية وتعزيزها بدلاً من تقسم الزيادة التي حدثت في الأرباح على المساهمين. وذلك على الرغم من حفاظ الشركة على توزيعات أرباحها السنوية الهائلة والبالغة 75 مليار دولار – و التي تعد الأعلى في العالم مع العلم أن أغلبها يذهب إلى الحكومة.

أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021

أعلنت شركة أرمكو الآن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر أغسطس لعام 2021، والتي جاءت كالتالي:

‏بنزين 91 ????

‏2.18

‏بنزين 95 ????

‏2.33

ليكون هناك ثبات في الأسعار هذا الشهر أيضًا مثلما حدث في الشهر الماضي. بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (91/2.18 ريال)، وبنزين ( 95/2.33 ريال).