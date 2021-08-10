قروض بنك التنمية الاجتماعية 1443 للمطلقات والترميم الجديدة

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قروض بنك التنمية الاجتماعية 1443 ، شروط بنك التسليف ترميم الهدف من وراء تمويل الترميم الذي يسعى إليه بنك التنمية الاجتماعية هو المساعدة في عمليات ترميم المنازل وإعادة بنائها واحياها من جديد، لذلك يوجد بعض الشروط التي وضعها البنك إذا كنت من الأشخاص التي تمتلك منزل يحتاج إلى ترميم وعمل بعض التعديلات، أو إذا كنت تقوم ببناء منزل على أرض للسكن وأهم هذه الشروط التالي:
قروض بنك التنمية الاجتماعية 1443
- عدم تجاوز عمر الشخص المقترض عن 70 عام ولا يزيد عمر الكفيل عن 55 عام.
- لا يزيد الدخل الشهري له عن 12.500 ريال سعودي.
- أن يكون هذا المنزل ملك الشخص المقترض ويكون للسكن، مع توافر صك الملكية
- تقديم وثيقة ملكية خاصة بهذا المنزل أو تلك الأرض.
- أن يكون عمر هذا المنزل لا يقل عن خمس سنوات.
- يشترط مضي عام على الأقل من انتقال ملكية هذا العقار، وإذا كان انتقال الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى هنا يشترط أن يكون مر عامين على الأقل منذ انتقال الملكية.
- إذا قام المقترض للحصول على تمويل لهذا العقار من قبل يشترط أن يكون مضى عليه مدة لا تقل عن ثمان سنوات من حصوله التموين السابق.
- لابد على الشخص المتقدم للحصول على التمويل أن يقدم بيان بتلك الترميمات والتجديدات وكل التكاليف المطلوبة.
- لا تزيد مساحة الأرض المراد بنائها وترميمها عن 1000 متر.
- تم تحديد مبلغ ترميم المنازل بأشكالها المختلفة على سبيل المثال ترميم المنازل المبنية من الطين يكون المبلغ المحدد لها هي 18000 ريال سعودي، والحد الأعلى لترميم المنازل الشعبية 30 ألف ريال سعودي، أما بالنسبة للمنازل المبنية من الخرسانة تقريبًا 60 ألف ريال سعودي.
شروط بنك التسليف للمطلقات 1443
يقدم بنك التسليف المساعدة المالية للمطلقات السعوديات حتى تساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة لهم من خلال بعض الشروط التي تم وضعها من خلال بنك التسليف للمطلقات على النحو التالي:
- يشترط أن تكون تلك المطلقة حاملة للجنسية السعودية.
- يشترط عدم امتلاكها سجل تجاري و تعمل به.
- يشترط عدم حصولها على أي قرض آخر لابد أن يكون لديها صك ولاية على الأبناء ويتم تصديقه من قبل المحكمة.
- إذا كان لديها ابن لا يعمل يتم اعتباره من ضمن أفراد الأسرة، ولا يوجد لديه أي وظيفة والابن الغير متزوج ولم يتعدى من عمره 24 عامًا بالإضافة إلى الأبناء المعاقين.
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