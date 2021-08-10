تقسيط لاب توب من stc /عروض التقسيط على لاب توب والتابلت من stc

نقدم اليوم لجميع زوارنا الكرام كيفية تقسيط لاب توب أو تابلت من stc، حيث توفر شركة الإتصالات السعودية إس تي سي عروض متعددة على تقسيط الأجهزة الذكية وذلك لسعيها للترويج لهذه المنتجات فضلا عن تسهيل حياة المواطنين وجذب عدد أكبر من العملاء وذلك في ظل المنافسات الكبيرة التي تحدث فيه سوق الإتصالات داخل المملكة العربية السعودية.

وقد زاد البحث في الآونة الأخيرة عن طريقة تقسيط لاب توب من stc وخاصة من قبل الطلاب الذين تغيرت طرق تحصيلهم الدراسي في ظل توجه المملكة لتطبيق التكنولوجيا على كافة المستويات وبعد إعتماد طرق جديدة لتلقي العلم،في هذا المقال نعرض لكم شروط تقسيط لاب توب اس تي سي السعودية.

شروط تقسيط لاب توب من stc

اتسعت رقعة الأماكن التي تغطيها خدمات stc لتصل عدد من الدول العربية وذلك بعد أن تم تأسيسها كأول شركة إتصالات داخل المملكة وكانت تقدم خدمات التليفون الأرضي والهاتف الجوال وخدمات الإنترنت.

وقد بدأت الشركة في تقديم خدمة التقسيط على المنتجات الذكية للعملاء حيث يمكن للعميل تقسيط هاتف جوال أو جهاز لاب توب أو تابلت وذلك وفق الشروط التي تحددها الشركة ونعرضها لكم فيما يلي

الأقساط الشهرية ميسرة وبدون أي دفعات مقدمة وتستمر مدة تقسيط حتي 24 شهر حسب رغبة العميل وقدرته على دفع الأقساط ،ويكون التقسيط على جهاز اللاب توب بسعر الكاش.

يمكن لعملاء شركة الإتصالات السعودية تقسيط جهاز لاب توب من ماركة ‏hp بأحدث المواصفات المعروضة.

يجب أن يكون العمل المتقدم للحصول على خدمة التقسيط هو أحد عملاء مصرف الإئتمان.

يجب أن يكون العميل هو أحد المشتركين في خدمة آفاق دي اس ال DSL يشمل هذا العرض الأعضاء الحاليين والجدد أيضا.

مميزات الحصول على جهاز لاب توب بالتقسيط من stc