طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية وشروط وكيفية سداد قيمة المخالفة

طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية من الخدمات الهامة التي تقدمها أدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث يتم استخدام هذه الخدمة من قبل المواطن والمقيم علي حد سواء، ومن جانبها أفاده الوزارة انه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وقيمتها من خلال اكثر من منصة إلكترونية اشهرهم بالتأكيد بوابة أبشر الالكترونية التي تضم الكثير من الخدمات الهامة التي لاغني عنها، من بينها تقديم طلب الاعتراض على المخالفة المرورية سواء عن طريق رقم لوحة السيارة أو عن طريق رقم المخالفة أو عن طريق نظام ساهر التي يمكن من خلالها أيضا الاعتراض على مخالفات ساهر، وقبل معرفة طريقة تقديم الاعتراض على مخالفات لابد من معرفة شروط الاعتراض وهي التي سوف نسردها لكم في السطور التالية.

طريقة تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المرورية

ومع أطلاق موقع أبشر الإلكتروني لاقي استحسان الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك لسهولة استخدامه وإنجازه الكثير من الخدمات التي كانت تحتاج وقت وجهد كبير في الماضي والتنقل بين أروقة مكاتب الوزرات والمؤسسات الحكومية لإنجار الطلب الذي يريده في وقت قصير ومن بين الخدمات التي يتم استخدامها كثير علي ابشر تجديد الاقامة للمقيمين، كما يمكن أيضا تقديم اعتراض على مخالفة المرور حسب الخطوات التي اعلانتها الوزارة وهي: