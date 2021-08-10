نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاعتراض علي المخالفات المرورية وشروط وكيفية سداد قيمة المخالفة في المقال التالي
طريقة تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المرورية
- اذهب إلى رابط موقع منصة أبشر.
- انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية للأفراد.
- قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
- اضغط على خيار “تسجيل الدخول”.
- ويتم ادخل رمز التحقق المرسل لك في هاتفك المحمول.
- انقر على قائمة الاستعلامات الإلكترونية، ومنها انقر على خيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.
- اضغط على خيار “الاعتراض على المخالفة المرورية”.
- قم بالإطلاع على كافة الشروط والأحكام التي ستظهر لك.
- حدد بعد ذلك سبب اعتراضك على المخالفة. عقب الانتهاء، انقر على زر “إرسال”.
شروط تقديم اعتراض على مخالفة مرورية
- يجب التسجيل في الموقع الالكتروني أبشر.
- لابد من تقديم الاعتراض بشكل إلكترونياً في غضون شهر من تاريخ توقيع المخالفة.
- يجب عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض على المخالفة في حالة رفضه في المرة الأولى.
- من الضروري علي المعترض دفع قيمة المخالفة المرورية الموقعة على مالك السيارة، وذلك بعد الانتهاء من تقديم طلب الاعتراض مباشرةً.
- يجب تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المسجلة في منصة أبشر فقط.
كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية
- يمكنك سداد قيمة المخالفات المرورية عبر التوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي إليك.
- ادخل بطاقة الصراف الآلي، ثم ادخل الرقم السري.
- حدد اللغة، ومن ثم من قائمة الاختيارات انقر على الخدمات الحكومية.
- ادخل بعد ذلك رقم الهوية، ومن القائمة الظاهرة أمامك اختر المخالفات المرورية.
- ستظهر لك الماكينة قيمة المخالفة ليتم دفعها بعد ذلك.
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