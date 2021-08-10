نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي
المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية لا يعلمون بتحديث قائمة القوانين بشكل مستمر والتي تعمل عليها السلطات في المملكة بشكل دائم لتطويرها، حيث كان في الماضي لا توجد شروط كثيرة حتي يتم طلب الزيارة العائلية بشكل سريع وصحيح، وفي ظل الأوضاع الصحية العالمية الآن بسبب جائحة كرونا أصبح أمر استقدام الزوجة أو أي أحد من أفراد أسرتك أمر ليس بهين وأصبح يتطلب تقديم بعض الأوراق للحصول علي تأشيرة الاستقدام من وزارة الخارجية السعودية وهذا كلة يخضع إلى توافر بعض الشروط المطلوبة التي يجب أن تكون متوفرة في مقدم الطلب، وفي السطور التالية من هذا المقال سوف نرصد لكم كافة شروط طلب زيارة وأيضا سوف نوضح لكم ما هي المهن المسموح لها بالتقديم علي التأشيرة وأيضا ما هي الأوراق المطلوبة من المقيم.
المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية
وهي المهن من الدرجة الأولى وهي الأطباء والمهندسين والمُدرسين، والمهن الإدارية وهي المحاسبين ومندوبي التسويق وأخصائي التسويق والعاملين بالقطاع الخاص، وأيضًا أصحاب المهن الحرفية مثل السائقين وعمال النظافة، وأصحاب المهن الفردية مثل مهنة السائق الخاص والعامل الزراعي.
شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين من وزارة الخارجية
وتكون الشروط المطلوبة لطلب الزيارة والتي من الواجب توافرها في جميع الطلبات المقدمة لوزارة الخارجية السعودية وهي كالتالي:
- تقديم طلب استخراج التأشيرة عبر موقع التأشيرات الإلكترونية والتي تتبع وزارة الخارجية السعودية.
- أن تكون فترة الإقامة الخاصة بالمقيم بالمملكة (3) أشهر كحد أدنى.
- لا بد من سريان صلاحية إقامة المقيم وأن يتبقى بها مدة لا تقل عن (3) أشهر.
- تعبئة نموذج الطلب بجميع البيانات المطلوبة.
- ختم النموذج من قبل جهة عمل المقيم ثم ختمه من الغرفة التجارية حتى يوثق.
- سداد رسوم استخراج التأشيرة.
- أن يكون جواز سفر الزائر ساري لمدة (6) أشهر.
- يجب أن يكون لدى المقيم مقدم الطلب رخصة عمل سارية الصلاحية.
- إذا كان المقيم متزوج من أكثر من امرأة؛ فلن يسمح له سوى لاستقدام زوجة واحدة فقط.
- يجب أن يكون التقديم خاص بالأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة، الوالدين، والأبناء، ويتم رفض طلبات استقدام الأقارب من الدرجة الثانية.
- أن يكون لدى المقيم سكنًا عائليًا أو إثبات التحاقه بعمل، مع وجود ضامن لعمله أو لسكنه.
- كتابة كافة البيانات باللغة العربية، وإذا كان الزائر من جنسية غير عربية فيجب أن يُكتب اسمه كما هو مكتوب في جواز السفر والأوراق الرسمية.
أما لتقديم طلب استقدام أخت الزوجة فيكون في حالات معينة وهي المرض والحمل، لتكون الأخت معين للزوجة، على أن يتم إرفاق تقرير طبي للزوجة مع الطلب.
المستندات المطلوبة بطلب الزيارة
هناك مجموعة من المستندات الواجب توافرها عند تقديم طلب استخراج تأشيرة زيارة عائلية والمستندات هي:
- أصل وصورة من جواز سفر المقيم والذي يجب أن يكون ذو صلاحية سارية.
- صورة شخصية للزائر بخلفية بيضاء. أصل وصورة من وثيقة الإقامة.
- إذا كانت الزيارة للزوجة والأبناء فلا بد من إحضار عقد الزواج وشهادات ميلاد الأبناء.
- إذا كانت الزيارة للوالدين فلا بد من إحضار أصل وصورة من جواز سفر الوالدين.
- صورة من شهادة ميلاد المقيم.
- صورة من شهادة التخرج الموثقة من وزارة الخارجية.
- خطابًا من جهة العمل يحتوي على بيانات المقيم وهي مهنته وراتبه وتاريخ التحاقه بالعمل، على أن يكون مختومًا. بيانات الزائرين وختمها من جهة العمل.
كما أنه تم الإجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بالفترة الزمنية التي تستغرقها الجهات المعنية لإنها إجراءات الاستقدام, وكانت الإجابة هي أن الإجراءات تستغرق من (3) أيام حتي شهراً كاملاً, وذلك في ظل الإجراءات المشدد التي تتخذها كافة الدول من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة كافة من علي أراضيها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين مغتربين.
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