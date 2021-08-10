المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية والشروط والأوراق المطلوبة

المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية لا يعلمون بتحديث قائمة القوانين بشكل مستمر والتي تعمل عليها السلطات في المملكة بشكل دائم لتطويرها، حيث كان في الماضي لا توجد شروط كثيرة حتي يتم طلب الزيارة العائلية بشكل سريع وصحيح، وفي ظل الأوضاع الصحية العالمية الآن بسبب جائحة كرونا أصبح أمر استقدام الزوجة أو أي أحد من أفراد أسرتك أمر ليس بهين وأصبح يتطلب تقديم بعض الأوراق للحصول علي تأشيرة الاستقدام من وزارة الخارجية السعودية وهذا كلة يخضع إلى توافر بعض الشروط المطلوبة التي يجب أن تكون متوفرة في مقدم الطلب، وفي السطور التالية من هذا المقال سوف نرصد لكم كافة شروط طلب زيارة وأيضا سوف نوضح لكم ما هي المهن المسموح لها بالتقديم علي التأشيرة وأيضا ما هي الأوراق المطلوبة من المقيم.

المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية

المهن والوظائف المسموح المتاح لها طلب تأشيرة زيارة تم الإعلان عنها من قبل وزارة الخارجية السعودية بعد إعلان مؤخرا عن فتح المطارات السعودية، وسمحت السلطات السعودية للمقيمين على أراضيها ممن وفدوا إلى المملكة من أجل العمل باستقدام ذويهم من بلدانهم لقضاء بعض الأوقات معهم لفترة تحددها السلطات السعودية،كما أشارت وزارة الخارجية عن خطوات الاستعلام عن طلب تصديق للزيارة العائلية، وهناك مهن محددة المسموح لهم بالزيارة واستقدام ذويهم في زيارة عائلية وهم كما يلي:

وهي المهن من الدرجة الأولى وهي الأطباء والمهندسين والمُدرسين، والمهن الإدارية وهي المحاسبين ومندوبي التسويق وأخصائي التسويق والعاملين بالقطاع الخاص، وأيضًا أصحاب المهن الحرفية مثل السائقين وعمال النظافة، وأصحاب المهن الفردية مثل مهنة السائق الخاص والعامل الزراعي.