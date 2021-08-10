تمويل شخصي بدون كفيل لكافة المقيمين بالمملكة براتب 400 ريال سعودي

هناك عدد كبير جداً من المقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات حول العالم بأغراض عديدة، ولكن أكثرهم متواجد في المملكة بهدف العمل وبناء مستقبل مضمون مادياً، فمنهم من يبحث عن طريقة للحصول علي قرض شخصي بالتقسيط المريح وبدون كفيل لتحقيق أحلامه وأهدافه، ولهذا فقد توفر العديد من البنوك والشركات التمويلية بالمملكة تمويل شخصي لتلك الفئة الإجتماعية دون تقصير وأيضاً دون طلب شروط تعجيزية، فقد تعتبر تلك الخدمة من أهم الخدمات التي توفر الحكومة والمسؤليين بالمملكة العربية السعودية للمقيمين بالمملكة ترحيباً لهم ومساندة في حياتهم العملية، فقد يتمكن كل مقيم بالسعودية الحصول علي ذلك القرض وفقاً للشروط الموضوعة والتي سنذكرها لكم مع توفير خدمة سداد مرنة وبمبلغ تمويلي كبير ليناسب احتياج كل فرد، حيث يحصل كل شخص متقدم علي تمويل بقيمة راتبه وقدرته علي السداد، التاريخ الائتماني للعميل المتقدم، حيث يحصل المقترض علي قرض شخصي بدون ضمانات.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين بالمملكة السعودية

تقدم العديد من البنوك والشركات والمنصات التمويلية بالسعودية تمويل شخصي بدون كفيل وبدون راتب للمواطن والمقيم، فأهم هذه المنصات منصة سلفة الالكترونية، ولكن هناك ما يعتبر مشكلة للعملاء أن منصة سلفة تقدم تمويلاتها للمواطن السعودي فقط، ولهذا قد نذكر لكم متابعينا الكرام المقيمين بالمملكة بعض البنوك التي توفر لكم التمويل الشخصي بدون كفيل بنك الراجحي السعودي، والبنك الأهلي التجاري، بنك الجزيرة، وأيضاً بنك الاستثمار، حيث تقدم تلك البنوك قروض شخصية للمقيمين بالسعودي بالتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك لأن هذه البنوك تابعة لمؤسسة النقد العربي، حيث نذكر لكم في السطور القادمة الشروط العامة للحصول علي قرض شخصي للمقيم، وهي كالأتي: