نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا وشروط الشركة السعودية للتمويل والأوراق المطلوبة في المقال التالي

مزايا وشروط الشركة السعودية للتمويل والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل حيث تعد الشركه السعودية للتمويل واحده من اهم وافضل شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية كما تعمل علي تقديم التمويل الشخصي وتمويل المساكن حيث توفر الشركه السعودية للتمويل لكل مواطن سعودي التقديم للحصول علي جميع التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتصل إلي 500 الف ريال كما يمكن الحصول علي التمويل بدون كفيل يصل إلي 100 الف ريال كما توفر العديد من الفروع داخل المملكة مثل الرياض وجده والدمام وحائل والأحساء والعديد من الفروع الأخري. مزايا الحصول علي تمويل من الشركه السعودية للتمويل من مزايا وشروط الشركة السعودية للتمويل للعميل المتقدم للحصول علي التمول التالي: توفير الشركه إمكانية الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.

تقدم الشركه فتره تمويل تصل إلى 60 شهر حسب رغبه العميل.

تقدم الشركة السعودية للتمويل تمويلات للعميل تصل إلى 500 الف ريال سعودي.

كما تعمل الشركة السعودية للتمويل علي تقديم تمويلات تصل إلى 100الف ريال سعودي بدون كفيل.

توفير تسهيلات كبيرة للعميل في انظمه السداد حتى تتناسب مع إمكانيات العميل علي السداد.

كما توفر الشركة إمكانية السداد المبكر للعميل حسب الرغبة.

هامش الربح في الشركة السعودية للتمويل تنافسي.

التعامل داخل الشركة السعودية للتمويل يتم وفقا لقواعد وإحكام الشريعة الإسلامية. شروط الحصول علي التمويل من الشركه السعودية للتمويل قامت الشركه السعودية للتمويل بتحديد بعض الشروط للعميل المتقدم للحصول علي التمويل من أهمها: يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للعميل 6000 ريال سعودي.

عمر العميل يجب أن لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 65 عام عند انتهاء التمويل.

مده الخدمة يجب أن لا تقل عن 3 اشهر في القطاع الحكومي وعن 6 اشهر في القطاع الخاص.

قامت الشركه السعودية للتمويل بتحديد فتره المديونية أن لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد عن 60 شهر. الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل من الشركه السعودية للتمويل تقديم كشف حساب بنكي خاص بالعميل لأخر 3 شهور من تعاملات العميل للحصول على القرض.

كتابه نموذج طلب الحصول على التمويل.

يقدم العمل المتقدم للحصول علي التمويل خطاب من جهه العمل التابع لها مفردات الراتب.

تقديم مستندات معتمده بالالتزامات البنكية الأخرى إن وجدت للعميل. الوسوم عمر شويل - جدة مزايا وشروط الشركة السعودية للتمويل والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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