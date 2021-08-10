براتب 2000 ريال أحصل على تمويلك فورى بمبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي

براتب 2000 ريال أحصل على تمويلك فورى أحد العروض التمويلية الميسرة التي يوفرها بنك سامبا للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج للمواطنين المتقاعدين ، وذلك حرصاً من بنك سامبا علي توفير تمويل شخصي يناسب العميل في مرحلة التقاعد ، ويتماشى مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، كما يقدم البنك هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية للعميل في هذه المرحلة العمرية.

أهم مميزات التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك سامبا في المملكة العربية السعودية

يقدم بنك سامبا تمويل شخصي فورى للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا التمويل بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل ، بالإضافة إلى سرعة استكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج ، وذلك تيسيرا علي العميل في الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها ، كما يوفر بنك سامبا إمتيازات عديدة للعملاء يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين المتاح لدي البنك ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يوفرها البنك للعملاء عند طلب تمويل بنك سامبا للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مجاز من الهيئة الشرعية لدي بنك سامبا في المملكة.

قرض فورى بمعدل ربح ثابت حتي نهاية فترة سداد التمويل.

يمكن للمواطن المتقاعد الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وذلك من خلال عرض التمويل الشخصي المتقاعدين والمتاح لدى بنك سامبا.

يوفر بنك سامبا موافقة سريعة علي طلب الاستفادة من التمويل الشخصي.

في حالة وفاة طالب التمويل لا قدر الله أو في حالة العجز الكلي ، يقوم البنك بإسقاط الأقساط الشهرية المتبقية.

يقدم البنك للعميل بطاقة سامبا الائتمانية مجانا وذلك حتي نهاية مدة التمويل.

شروط الاستفادة من تمويل بنك سامبا للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية