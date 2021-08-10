كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي المستندات وطرق التقديم

كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي من أكثر الأسئلة التي تشغل بال العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في الحصول على قروض البنك الأهلي لغير الموظفين والعاملين داخل المملكة، وقد تم وضع جدول قروض البنك الأهلي 2021 من قبل البنك ويمكن للعملاء معرفة قيمة القرض المتوقع الحصول عليه عن طريقه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي.

كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي

يمنح البنك الأهلي قروضًا شخصية تعادل 22 راتب من الرواتب التي يتحصل عليها العميل ويتم منح العميل القرض في وقت وجيز للغاية، وللإجابة على تساؤل الأفراد كم يعطي البنك الأهلي قرض شخصي يتم الإجابة عليهم من خلال الأمثلة التالية:

يتم منح العمل الذي يتحصل على راتب 5000 ريال قرض يصل إلى 94350 ريال سعودي.

للعميل المتحصل على دخل بقيمة 7000 ريال يتم منحه قرض بقيمة 132000 ريال.

إذا كان راتب العميل بقيمة 8000 ريال سعودي فإن البنك يسمح له بالحصول على قرض بقيمة 151000 ريال.

لأصحاب الرواتب بقيمة 10000 ريال سعودي يتم منحهم 188800 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأهلي الشخصي

هناك بعض الأوراق التي يجب أن يوفرها العميل الراغب في الحصول على القروض من البنك الأهلي وهي:

إحضار صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول أو الإقامة في حالة كان المتقدم من الأجانب.

إحضار جواب من جهة العمل موجه إلى البنك الأهلي موضحًا به قيمة الراتب الذي يحصل عليه العميل، وكذلك الوظيفة بالإضافة إلى تاريخ التعيين.

طرق الحصول على قرض البنك الأهلي الشخصي

يمكن للأفراد الحصول على قروض البنك الأهلي بأكثر من طريقة منها: