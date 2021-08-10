خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1443 من نظام نور التعليمي أستعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

التسجيل في النقل المدرسي 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في الباصات الخاصة بالمدارس للطلاب من أجل الذهاب والعودة من المدرسة بأستخدام الخدمة التي تقدمها وزارة التعليم السعودية لكل من الطلاب والطالبات.

التسجيل في النقل المدرسي 1443

تستعد وزارة التعليم السعودية في بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بعد إن قامت بتحصين نسبة كبيرة من الطلاب بتطعيم فيروس كورونا، وقد أعلنت الوزارة بأنها قامت بالتعاقد من الكثير من شركات النقل الجماعي وذلك لأن يتم توفير للطلاب وسيلة مواصلات أمنة، ويتحمل الطالب السعودي نحو 200 ريال سعودي فقط من تكلفة النقل المدرسي.

طريقة التسجيل في نظام نور

لابد من إن يكون لدي الطالب أو ولي الأمر حساب علي موقع نظام نور التعليمي وذلك لأن يتم الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ويتم إنشاء حساب في نظام نور عبر القيام بالأتي:

الأنتقال إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.

اختيار من القائمة الجانبية إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم باختيار حساب للطالب أو ولي الأمر.

يجب تحديد الجنسية ثم تقوم بعد ذلك بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.

بعد ذلك تقوم بكتابة البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام أبشر.

تحديد كلمة سر لحسابك.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي 1443

أوضحت وزارة التعليم السعودية بإن التسجيل في الباصات المدرسية سيكون من خلال موقع نظام نور عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-