خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1443 من نظام نور التعليمي أستعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

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التسجيل في النقل المدرسي 1443 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في الباصات الخاصة بالمدارس للطلاب من أجل الذهاب والعودة من المدرسة بأستخدام الخدمة التي تقدمها وزارة التعليم السعودية لكل من الطلاب والطالبات.
التسجيل في النقل المدرسي 1443
تستعد وزارة التعليم السعودية في بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بعد إن قامت بتحصين نسبة كبيرة من الطلاب بتطعيم فيروس كورونا، وقد أعلنت الوزارة بأنها قامت بالتعاقد من الكثير من شركات النقل الجماعي وذلك لأن يتم توفير للطلاب وسيلة مواصلات أمنة، ويتحمل الطالب السعودي نحو 200 ريال سعودي فقط من تكلفة النقل المدرسي.
طريقة التسجيل في نظام نور
لابد من إن يكون لدي الطالب أو ولي الأمر حساب علي موقع نظام نور التعليمي وذلك لأن يتم الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها ويتم إنشاء حساب في نظام نور عبر القيام بالأتي:
- الأنتقال إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الجانبية إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم باختيار حساب للطالب أو ولي الأمر.
- يجب تحديد الجنسية ثم تقوم بعد ذلك بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البريد الإلكتروني.
- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام أبشر.
- تحديد كلمة سر لحسابك.
- الضغط علي زر التسجيل.
طريقة التسجيل في النقل المدرسي 1443
أوضحت وزارة التعليم السعودية بإن التسجيل في الباصات المدرسية سيكون من خلال موقع نظام نور عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الدخول.
- اختيار من قائمة الخدمات صفحة ولي الأمر.
- بعد ذلك تقوم باختيار طلاب النقل المدرسي.
- تقوم بتسجيل البيانات الشخصية للطالب في المكان المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بسداد الرسوم والأحتفاظ بوصل السداد.
- يتم فحص الطلب المقدم ثم القبول.
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