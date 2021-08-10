نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة روضتي الافتراضية وطريقة التسجيل لولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة روضتي الافتراضية التي تعتبر أحد أفضل أساليب التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية وذلك في إطار التحول الرقمي الذي اتخذته وزارة التعليم بالسعودية وسيلة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030 ويمكن التسجيل في الروضة الافتراضية لولي الأمر من خلال تثبيت التطبيق أو من خلال حسابك في نظام نور الإلكتروني وذلك بعد أن تم العمل على حل مشاكل الروضة الافتراضية في تسجيل الدخول لذلك سنوفر لكم طريقة التسجيل في الروضة الافتراضية نور أو من خلال تطبيق روضتي الافتراضية الذكي عبر المتاجر الإلكترونية.

رابط منصة روضتي الافتراضية

هناك أعداد كبيرة تنضم كل عام إلى مرحلة رياض الأطفال في المدارس السعودية ولذلك أولتهم الوزارة اهتمام كبير ودشنت لهم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المميزة من بينها منصة الروضة الافتراضية لرياض الأطفال التي يتم من خلالها الحصول على خدمات شتى.

فمن خلال رابط منصة روضتي الافتراضية يمكن الاستمتاع بالوسائل التعليمية وشروحات للمناهج الدراسية بشكل يتوافق مع الأطفال في سن مبكرة، أي أنه يتوافق مع إدراكهم، كما يمكن إضافة إلى ذلك التعرف على مجموع النقاط التي حصل عليها الطلاب والطالبات في رياض الأطفال وغيرها من الخدمات الأخرى.

التسجيل في الروضة الافتراضية نور

أما عن آلية تسجيل منصة الروضة الافتراضية فإنه متروك إلى ولي الأمر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

عليك أولًا أن تحصل على تطبيق الروضة الافتراضية سواء من خلال الجوال أو من خلال أجهزة الكمبيوتر.

يتعين بعد ذلك النقر على الاختيار المخصص للتسجيل وهو دخول ولي الأمر.

ثم إنشاء حساب جديد بمعلومات الأطفال وولي الأمر، من بين تلك المعلومات الاسم الأول واسم العائلة أيضًا.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وعند الانتهاء من كافة المعلومات يتم النقر على تبويب التسجيل الذي يظهر لك من خلال الموقع.

وقد تم لفت الانتباه إلى ضرورة رفع صور شخصية للأطفال في المنصة كما يمكن إضافة أطفال جدد إلى حساب ولي الأمر من الأبناء في الروضة، من أجل الحصول على تقارير خاصة بالطفل ومتابعة سير العملية التعليمية في المدرسة.