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عمر شويل - جدة نوفر لكم اليوم في هذا الموضوع طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443 برقم الطلب. وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية. ويزداد البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية من جانب الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة. ونقدم لكم اليوم طريقة الاستعلام وكافة التفاصيل الأخرى.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443

المساعدة المقطوعة واحدة من أهم الخدمات المتواجدة حاليا والتي توفرها المملكة لبعض المستفيدين والمستحقين. ولذلك لكي تساعدهم في تكاليف الحياة والقضاء علي الفقر في السعودية. وجميع هذه الخدمات تتوفر ضمن خطة المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تسعى إلي تقدم كبيرة جداً في المملكة خلال هذة السنوات.

تضع وزارة الموارد البشرية كل شهر يوم محدد تقوم فيه بإيداع كافة المستحقات الشهرية للمستفيدين. وتقوم بعد ذلك بتحويلها إلي الحسابات البنكية الخاصة بهم. وهناك تاخر في هذا الشهر في صرف المستحقات مما سبب ازعاج الكثير من المستخدمين وجعلهم يبحثون عن الموعد الرسمي لإيداع الدفعة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443

يمكنك أتباع الخطوات التي سوف نشرحها في السطور التالية لمعرفة طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443 بشكل الكتروني:

قم بفتح موقع وزارة الموارد البشرية من خلال شبكة الانترنت علي هاتفك.

من خلال شبكة الانترنت علي هاتفك. توجه إلي خانة الخدمات الالكترونية. ستجد خيار “الاستعلام عن المساعدة المقطوعة” قم بالضغط عليه.

ستظهر لك خانة فارغة قم بكتابة رقم الطلب بها.

بعد ذلك قم بالضغط علي استعلام وانتظر ثواني ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالدفعة.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

إذا كنت لا تمتلك رقم طلب المقطوعة ولا تستطيع الاستعلام من خلال الموقع. يمكنك الحصول على الرقم من خلال التواصل مع فريق الدعم الفني للوزارة من خلال الرقم الموحد والمخصص لذلك. وهو 8001222777. ويمكنك استخدام رقم الهوية الخاصة بك للحصول على رقم المقطوعة لكي تستطيع الاستعلام عن الدفعة الجديدة. أيضا هناك طريقة أخري يمكنك استخدامها وهي من خلال رقم السجل المدني. وبذلك نكون قد وضحنا لكم أبسط الطرق التي تساعدك في الحصول على رقم طلب المقطوعة.