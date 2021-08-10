نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن وبدء إيداع الدفعة 45 لشهر أغسطس 2021 في المقال التالي
تحديث بيانات حساب المواطن وبدء إيداع الدفعة 45 لشهر أغسطس 2021 ، أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمواطنين المستفيدين من البرنامج والمكتملة طلباتهم على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أغسطس 2021، ويعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم الذى تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين المستوفين شروط التقديم، ويهدف البرنامج إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي لتلبية جميع احتياجات المواطنين من المنافع الحكومية بأعلى كفاءة ممكنة، كما يعمل على تشجيع ترشيد الإستهلاك و تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم الحكومي بأعلى كفاءة ممكنة.
شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن
- لابد أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة الزوج أو الزوجة الغير سعوديين وحاملي بطاقات التنقل.
- أن لا ينتمي المستفيد لأي دار من دور الإيواء أو السجون.
- إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة وان لا يقيم خارج المملكة لمدة تزيد عن 90 يوم خلال السنة الماضية.
- توافق البيانات التي قام المستفيد بتسجيلها بالبرنامج مع تلك المسجلة مع الجهات المختصة.
حجم الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن
منذ انطلاق برنامج حساب المواطن في ديسمبر 2017 حتى الدفعة 45 لشهر أغسطس 2021، قد قام بتقديم المزيد من الدعم للمواطنين، فقد بلغ إجمالي الدعم للمستفيدين حوالي 100 مليار ريال سعودي، وقد تم تقديمه كدعم مادي للأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل بهدف إعانتهم على متطلبات المعيشة وتوفير حياة مناسبة لهم، هذا ويمر البرنامج بثلاث مراحل أساسية وهى مرحلة تسجيل المواطنين ويتم فيها فتح باب التسجيل لمن يرغب وتنطبق عليه الشروط، ومرحلة التأهيل ويتم فيها إرسال رسالة للمتقدم الذي تم قبوله بالبرنامج، ومرحلة الاستحقاق ويتم فيها تقدير البدل المادي لكل مواطن.
خطوات تحديث بيانات حساب المواطن
في حالة رغبة المواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج في تحديث بياناتهم سواء رقم الجوال أو أحد البيانات الأساسية عليهم اتباع الخطوات التالية
- الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل كلمة المرور واسم المستخدم وتسجيل الدخول.
- إختيار البيانات الشخصية من القائمة الجانبية.
- الضغط على تحديث البيانات.
- تبدأ في الظهور جميع البيانات الخاصة بالمُتقدم.
- يتم الضغط على زر التالي.
- كتابة جميع البيانات الحديثة في الأماكن المخصصة لها.
- يتم الضغط على زر تحديث.
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