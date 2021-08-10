رابط تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب في 15 دقيقة

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عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة الإلكترونية ، هي أحدث المنصات المالية التي تقدم التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين، وتعتمد المنصة على التقنية المالية (Fintech) لتسريع عملية التمويل وتوفير الوقت والجهد، ويستطيع المستفيد الحصول على التمويل من أي مكان بالمملكة سواء كان هذا الشخص متواجد في المكتب أو المنزل، أو المدينة أو القرية، دون الحاجة للذهاب إلى مقر سلفة، ويتميز قرض منصة سلفة بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر التمويل الشخصي من المنصة أسرع تمويل يمكن أن يحصل عليه المواطن السعودي، ويستطيع العميل استخدام هذا التمويل في تسديد الديون، أو الذهاب لقضاء الإجازة، أو تسديد مصاريف الدراسة للأبناء، أو في تصليح السيارة، أو ترميم المنزل، أو شراء الضروريات، أو في أي شيء طارئ يتعرض له، وكان الهدف من إنشاء المنصة هو تحقيق الاستقرار المالي للأسرة السعودية، وحل المشاكل المفاجئة التي يتعرضون لها، والتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

مزايا تمويل منصة سلفة الإلكترونية

يحقق التمويل الشخصي من المنصة العديد من المزايا للمواطن السعودي وهى كما يأتي:-

القرض أو التمويل الشخصي من منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة تسديد التمويل سهلة حيث يتم جدولة قيمة التمويل حسب رغبة العميل.

هامش الربح الذي تحصل المنصة تنافسي.

يتم إيداع قيمة التمويل الشخصي في الحساب البنكي فوراً عند توافر الشروط التي حددتها المنصة.

شروط التمويل الشخصي

تم تحديد شروط تمويل منصة سلفة التي يجب أن تتوفر في المتقدم وهى كما يلي:-

أن يكون العميل المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية سعودي الجنسية. سن الشخص المتقدم لا يقل عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً. توفر المنصة التمويل الشخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب على المنصة. لا بد أن يكون المستفيد من التمويل على رأس العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن 3 أشهر بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل عن 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص. يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل الشهري 4000 ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها للحصول على قرض منصة سلفة الطارئ وهى كما يلي:-

تحديد قيم التمويل والمبلغ الطارئ الذي نريد الحصول عليه، ثم نقوم بتحديد الفترة التي سوف نسدد خلالها التمويل بحيث لا يؤثر ذلك على وضعنا المالي، حتى لا تتعثر في السداد.

القيام بتسجيل البيانات المطلوبة مثل (البيانات الشخصية، وبيانات العمل، والحالة المالية قبل ملأ طلب التمويل).

بعد التحقق من صحة بيانات العميل، سوف يتم إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي للمتقدم.

سوف تبدأ عملية خصم قيمة القسط مع نزول أول راتب.

يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل على التمويل من خلال زيارة صفحة طلب التمويل، كما يستطيع العميل الإطلاع على أسعار المنتجات التمويلية.

ويستطيع المستفيد الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة صفحة الأسئلة والأجوبة، أو من خلال الاتصال بممثلي خدمة العملاء.