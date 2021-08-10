حساب المواطن يُعلن صرف دفعة شهر أغسطس 2021 حتى يوم الثلاثاء

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال تدوينه على الصفحة الرسمية للحساب على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن بدء إيداع الدعم المخصص للدفعة 45 الخاصة بشهر أغسطس 2021 وذلك للمستفيدين التى اكتملت طلباتهم فى البرنامج وأن الصرف سوف يستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، وجاء فى التدوينه التى نشرها الحساب “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم فى حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء بإذن الله”.

وكان البرنامج قد أوضح من قبل بأن عدم تصحيح البيانات، وتقديم الإعتراض فى الفترة المسموح بها يترتب عليه تجميد الحساب الخاص بالمستفيد والبتالي يتم حرمانه من الدعم المستحق له، حيث أشار البرنامج رداً على شكوي أحد المستفيدين بأنه نظراً لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض فى الفترة المسموحة والمحدد مسبقاً وهي 90 يوم يتم إيقاف الحساب فى البرتامج، ويتم تعليق استقبال أى طلب جديد للمتقديمن للحصول لعى الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

خطوات تعديل الوظيفة فى حساب المواطن إلى لا يعمل

يمكن للمستفيد تغيير الوظيفة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على برنامج حساب المواطن السعودي

من أيقونة تفاصيل الطلب يتم اختيار بيانات التابعين، ثم اختيار لا توجد وظيفة ثم حفظ البيانات.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل، وحذف المسجل للتابع والضغط على زر حفظ.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 45 لشهر أغسطس 2021 لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية.

وقد ناشد البرنامج من يرغب فى التحقق من الأهلية الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج لمعرفة حالة الأهلية.

كما طالب البرنامج من المستفيدين بأنه فى حالة وجود أى دخل إضافي يجب الافصاح عنه.

كما أشار البرنامج بانه فى حالة الرغبة فى معرفة قيمة الاستحقاق للدعم يتم ذلك من خلال الحاسبة التقديرية.

وسائل التواصل مع البرنامج

وقد أعاد البرنامج التأكيد على المواطنين التأكيد بأن هناك 4 قنوات للتواصل مع المستفيدين والرد على استفساراتهم فى حالة مواجهة أية صعوبات وهذه القنوات هي:-