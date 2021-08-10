قرض إسلامي حتى 300 ألف ريال للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر للتمويل

قرض إسلامي ميسر أي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومطابق مع معايير الدين الإسلامي في المملكة أصبح الآن متاح لدى شركة اليسر للتمويل في السعودية حيث وفرت تمويل ميسر لمدة 60 شهر بدون كفيل حتى مبلغ مائة ألف ريال ولكن يصل التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل الغارم لذلك يتم أختيار كافة العملاء السعوديين والمقيمين بعد توفير كافة الشروط والمستندات اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية ويمتاز الأن بتوفير عرض التمويل بالسيولة النقدية لجميع العملاء بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة وتوفر الشركة تمويلات ميسرة للجميع داخل أراضي السعودية.

الشروط التي تطلبها شركة اليسر للتمويل في المملكة

عند طلب تمويل شخصي ميسر لمدة خمسة سنوات لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة وكذلك المستندات والأوراق المطلوبة والمعلن عنها عبر موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ومتاح لهم بعد موافقة الشركة بتوفير كافة الشروط والأحكام والمتطلبات الأساسية سواء كان العميل سعودي أو مقيم من الجنسيات المختلفة في السعودية:

يحتاج التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة بتوفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي من السعوديين فقط

يطلب من المقيمين دخل شهري لا يقل عن ستة آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

العمر المناسب لجميع العملاء يبدأ من واحد وعشرون عام وحتى ستون عام للسعودي والمقيم والمتقاعد حتى سبعون عام فقط لا غير.

قرض الآن شركة اليسر للتمويل تطلب توفير فترة عمل ثلاثة أشهر للسعودي وستة أشهر للمقيم في المملكة.

مميزات برنامج تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة