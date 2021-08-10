نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية قبل صدور الدفعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية قبل صدور الدفعة من أبرز ما يبحث عنه المواطنين للاستعلام عن صدور الدفعة الجديدة. تم إطلاق برنامج حساب المواطن في المملكة من أجل مساعدة محدودي الدخل والفقراء على تلبية متطلبات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار في مواجهة الغلاء. لمساعدتهم في العيش بحياة كريمة وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

هذا وقد أعلن الحساب على صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة لشهر أغسطس لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير. ودعا البرنامج المستفيدين الجميع بالدخول للموقع من أجل الاستعلام عن أهلية الحساب ويمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة الحالية عبر الخطوات الآتية:

الولوج لموقع حساب المواطن الرسمي.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر خدمة الاستعلام عن حساب المواطن.

أملء البيانات المطلوبة رقم الهوية الوطنية والنقر على الاستعلام.

خلال ثوان تظهر لديك كافة المعلومات والبيانات المطلوبة المتعلقة بطلبك.

تحديث بيانات حساب المواطن

هذا وقد أكد حساب المواطن على كافة المستفيدين من ضرورة الإفصاح عن الدخل الإضافي إن وجد. في حالة انطبقت الشروط على المتقدمين وقد بين الحساب خطوات تحديث البيانات وتعديل الحالة الوظيفية بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى حساب دعم المواطن.

ثم النقر على كلمة تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين.

وتغير البيانات والحالة الوظيفية ثم النقر على حفظ البيانات.

الانتقال لأيقونة الإفصاح عن الدخل وحذف الدخل المسجل للتابع أو إضافته والضغط على زر حفظ.

ضوابط حساب المواطن الجديدة

تم إيقاف الدفعات الجديدة من حساب المواطن بشكل مؤقت وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق ومن الضوابط الجديدة :

تقديم ما يثبت استقلالية المسكن للأفراد المستقلين كصك الملكية أو عقد الإيجار.

الإقامة بالمملكة بشكل دائم.

أن يكون سعودي الجنسية.

صحة البيانات المقدمة وعدم التواجد بدار الإيواء الحكومي أو بالسجن.

لا يحق للزوجة والأبناء من غير السعودي الحصول على الدعم.

توافق البيانات مع البيانات المعلنة بالجهات الأخرى.

تعتمد معايير استحقاق حساب على إجمالي دخل الأسرة ككل وعدد الأفراد وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

هذا وقد تخطى حساب المواطن حاجز 100 مليار ريال سعودي منذ أنشاءه حتى الدفعة الأخير 45 لشهر أغسطس 2021.

هذا وبدأ اليوم إيداع الدفعة للدعم المُخصص لشهر أغسطس للمستفيدين مكتملي الطلبات وسوف يستمر الإيداع حتى نهاية الثلاثاء. وقد دعا الحساب المواطنين للإلزام بالضوابط والمعايير الجديدة التي وضعها البرنامج لضمان استمرار الدعم.