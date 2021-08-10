تمويل الأفراد بدون كفيل عبر البيت الأهلي وما هي مزايا برنامج تمويل شركة الأهلي

تعمل شركة بيت الأهلي على توفير مجموعة من المنتجات التمويلية والبرامج للأفراد والمنشآت ومن ضمنها تمويل الأفراد بدون كفيل أو كما يسمى بتمويل الإيجار التمويلي ، ويبنى هذا المنتج علي استئجار السيارة مع وعد التملك في نهاية العقد بين الطرفين، ومن مزايا هذا التمويل أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يحتاج لوجود كفيل حتى يستطيع العميل الحصول على المنتج، مع وجود هامش ربح منافس نهاية التمويل.

ما هو تمويل الأفراد بدون كفيل وما هي أبرز مزايا البرنامج

مبلغ تمويل الأفراد يبلغ 300 ألف ريال سعودي على الأكثر

لا يحتاج إلى وجود كفيل

تسديد الأقساط بالحد الأقصى يصل إلى 5 سنوات

تمويل السيارات الجديدة والمستعملة

الجديدة والمستعملة لا يحتاج العميل إلى تحويل الراتب للشركة

إمكانية استئجار أو تحديث سيارات العملاء

توفر مرونة عالية في دفع الأقساط وإمكانية التخفيض لأقساط التأجير وإضافة دفعه إضافية في نهاية العقد

إمكانية توفر تأمين تعاوني شامل

هناك إمكانية تسديد المبلغ مبكرا متى ما شاء العميل

السهولة في الإجراءات والسرعة في التنفيذ.

ما هي معايير تمويل البيت الأهلي للسيارات

هناك مجموعة من الشروط ومن ضمنها:

أن يكون راتب العميل المقيم 5,000 ريال على الأقل

راتب العميل السعودي 4.000 ريال سعودي على الأقل

مدة الخدمة في العمل ثلاثة أشهر للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي وسنة واحدة على الأقل في القطاع الخاص

سن الحاصلين على هذا التمويل يجب أن يكون ما بين ثمانية عشر عاما وحتى 60 عام باستثناء المتقاعدين ليشمل التمويل الأعمار حتى 65 عام.

رابط ومستندات منتج التمويل الشخصي السيارات

يستطيع العملاء تسجيل الدخول في تمويل شركة البيت الأهلي وطلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني عبر التواصل على الرقم “920002580” أو من خلال البريد الإلكتروني الموجود أسفل الصفحة، وفي ما يلي مستندات الحصول على تمويل الأفراد من شركة الأهلي: