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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأفراد بدون كفيل عبر البيت الأهلي وما هي مزايا برنامج تمويل شركة الأهلي في المقال التالي
تعمل شركة بيت الأهلي على توفير مجموعة من المنتجات التمويلية والبرامج للأفراد والمنشآت ومن ضمنها تمويل الأفراد بدون كفيل أو كما يسمى بتمويل الإيجار التمويلي ، ويبنى هذا المنتج علي استئجار السيارة مع وعد التملك في نهاية العقد بين الطرفين، ومن مزايا هذا التمويل أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يحتاج لوجود كفيل حتى يستطيع العميل الحصول على المنتج، مع وجود هامش ربح منافس نهاية التمويل.
ما هو تمويل الأفراد بدون كفيل وما هي أبرز مزايا البرنامج
- مبلغ تمويل الأفراد يبلغ 300 ألف ريال سعودي على الأكثر
- لا يحتاج إلى وجود كفيل
- تسديد الأقساط بالحد الأقصى يصل إلى 5 سنوات
- تمويل السيارات الجديدة والمستعملة
- لا يحتاج العميل إلى تحويل الراتب للشركة
- إمكانية استئجار أو تحديث سيارات العملاء
- توفر مرونة عالية في دفع الأقساط وإمكانية التخفيض لأقساط التأجير وإضافة دفعه إضافية في نهاية العقد
- إمكانية توفر تأمين تعاوني شامل
- هناك إمكانية تسديد المبلغ مبكرا متى ما شاء العميل
- السهولة في الإجراءات والسرعة في التنفيذ.
ما هي معايير تمويل البيت الأهلي للسيارات
هناك مجموعة من الشروط ومن ضمنها:
- أن يكون راتب العميل المقيم 5,000 ريال على الأقل
- راتب العميل السعودي 4.000 ريال سعودي على الأقل
- مدة الخدمة في العمل ثلاثة أشهر للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي وسنة واحدة على الأقل في القطاع الخاص
- سن الحاصلين على هذا التمويل يجب أن يكون ما بين ثمانية عشر عاما وحتى 60 عام باستثناء المتقاعدين ليشمل التمويل الأعمار حتى 65 عام.
رابط ومستندات منتج التمويل الشخصي السيارات
يستطيع العملاء تسجيل الدخول في تمويل شركة البيت الأهلي وطلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني عبر التواصل على الرقم “920002580” أو من خلال البريد الإلكتروني الموجود أسفل الصفحة، وفي ما يلي مستندات الحصول على تمويل الأفراد من شركة الأهلي:
- يتوجب عرض سعر السيارة
- العنوان الوطني
- هوية أو إقامة سارية الصلاحية
- كشف الحساب البنكي
- خطاب تعريف الراتب مضى علي استخراجه شهر على الأكثر
- كروكي مكان العمل
- العنوان في البلد الأم للأجانب
- وجوب توفر رخصة قيادة سارية المفعول.
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