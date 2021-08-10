نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار وتجديد رخصة القيادة للمواطن والمقيم عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية الكثير من التسهيلات للمواطنين والمقيمين من خلال إتاحة إصدار وتجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر منصة أبشر مم يوفر لهم الكثير من الوقت والجهد الذي يبذلونه وإزالة أي عقبة تقف عائق لمنع الإصدار والتجديد وذلك لمنع تراكم الغرامات أو مخالفة القانون حيث أصبح الآن بإمكان المواطن والمقيم تجديد أو إصدار رخصة القيادة وهو في منزله أو أثناء تواجده في أي مكان وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة.

شروط ومتطلبات إصدار رخصة القيادة بالمملكة

هناك عدد من الشروط والمتطلبات التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور من الواجب توافرها في من يرغب بإصدار رخصة قيادة جديدة وجاءت تلك الشروط والمتطلبات كما يلي:

لا يقل عمر المتقدم لإصدار رخصة قيادة عن ثمانية عشر عاماً.

إجراء الفحص الطبي المطلوب وتقديمه للجهات المختصة.

يتم دفع رسوم إصدار رخصة القيادة.

مطلوب من المتقدم إحضار عدد 6 صور شمسية مقاس 4*6.

أن يكون المتقدم لديه القدرة على القيادة الجيدة ويكون قد اشترك في مدارس تعلم القيادة من قبل.

يجب أن يقوم المتقدم باجتياز اختبار القيادة الذي يتم تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.

خطوات حجز موعد لإصدار رخصة القيادة عبر أبشر

عندما يريد المقيم أو المواطن إصدار رخصة القيادة يجب أن يقوم بالدخول لأبشر وحجز موعد مع تحديد الخدمة التي يريد إنجازها وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة أبشر. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص بأبشر من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور. من الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على زر الإدارة العامة للمرور. قم بالضغط على إصدار رخصة القيادة. اضغط على حجز موعد بعدها قم بتحديد الموعد المناسب لك وتحديد أقرب فرع. قم بالضغط على زر تأكيد. قم بطباعة استمارة الموعد المحدد بالضغط على زر طباعة.

وعندما يحين موعد زيارة فرع إدارة المرور الأقرب إليك الذي قمت بتحديده من قبل يتوجب عليك إحضار المستندات المطلوبة وصورة الهوية الوطنية سارية المفعول واستمارة حجز الموعد التي قمت بطباعتها.

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر أبشر

لكي يتم التقديم على طلب تجديد رخصة القيادة يجب أن تكون مدة انتهاء الرخصة الحالية أقل من مائة وثمانون يوماً ويقوم المتقدم بسداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليه وأن يقوم بسداد رسوم تجديد رخصة القيادة ويتم القيام بالخطوات التالية: