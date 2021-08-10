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عمر شويل - جدة من أهم القرارات التي صدرت مؤخرا، كان قرار منع استيراد الخضراوات والفاكهة من الخارج إلى داخل الأراضي السعودية، والذي بدأ تنفيذه بالفعل يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس، إلا في حالة واحدة و هي قيام المستورد بعمل إذن استيراد إلكتروني؛ وقد جاء ذلك في عقب انتهاء المهلة الزمنية التي كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد منحتها الى السادة الموردين للمواد السابقة الذكر، بالإضافة الى أن الوزارة قد اعتمدت عددا من الشروط الهامة التي وضعتها شرطا للموافقة على استخراج أذن الاستيراد الالكتروني والتي نتناولها معا من خلال المقال التالي.

تنفيذ قرار عدم استيراد الخضراوات و الفاكهة إلا في حالة واحدة و هذه هي الشروط المطلوبة

وفي الوقت نفسه فقد كشفت وزارة البيئة من خلال موقعها الرسمي، عن وجود عدة شروط يجب أن تلتزم

بها شحنة الخضراوات أو الفاكهة التي سيتم إدخالها إلى المملكة، و هذ كما وصفتها بأنها الشروط

الصحية الخاصة بالشحنة، والتي تتمثل في النقاط التالية:

يشترط أن تكون الشحنة خالية من جميع الآفات التي تضمها كافة قوائم آفات الحجر الزراعي المعتمدة في داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون الشحنة خالية تماما من كافة أنواع المبيدات أو أن تكون نسبة تلك المبيدات ضمن الحدود المسموح بها في قوانين المملكة.

يشترط أن تكون الشحنة متطابقة تماما مع أحكام نظام الحجر الزراعي في المملكة واللائحة الرسمية التنفيذية فيها.

يجب أن تطابق مواصفات الشحنة جميع متطلبات القوائم واللوائح الفنية وكافة المواصفات الرسمية المعتمدة من ناحية وزارة البيئة .

يشترط أن تدخل الشحنة الى الآراضي السعودية عبر أي من المنافذ المعتمدة رسميا لدى وزارة البيئة.

يجب أن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد الخاصة بالمستورد سارية.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب أذن استيراد الكتروني؟

هذا و قد كشفت الوزارة عن الطريقة التي سيتم بها التعامل مه طلب استخراج أذن استيراد الكتروني، و أنه

سوف يمر بالخطوات التالية :

سيتم دراسة الطلب المقدم ، في فترة لا تزيد عن 3 أيام .

يتم إعلام صاحب الطلب بنتيجة الطلب.

في حالة الرفض فإنه سوف يكون الرفض مسببًا

أما في حالة الموافقة على الطلب، فإنه يتم إصدار ترخيص أذن الاستيراد عن طريق وكالة الوزارة للزراعة.

يجدر الإشارة إلى أن الأذن يكون صالحًا لفترة تتراوح فيما بين 3 و10 أعوام طبقا لفئة الترخيص

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قد طالبت السادة الموردين من قبل، بسرعة التقدم من أجل الحصول على تراخيص خاصة باستيراد كلا من الخضروات والفواكه ، وذلك في موعد أقصاه الأول من شهر محرم لعام 1443هـ؛ مشيرة إلى أنه لن يتم السماح باستيراد أي شحنة من شحنات الخضروات والفواكه الى داخل المملكة بدون أن يكون لها إذن استيراد إلكتروني.