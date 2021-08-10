نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني وخطوات الحصول على وحدة سكنية مدعمة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذا وقد وضعت وزارة الإسكان فى المملكة العربية السعودية ،شروط الحصول على وحدة سكنية مدعومة، لجميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية ، بهدف الاستفادة بوحدة سكنية مناسبة ومدعومة ،من صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية ،حيث أن خدمة الدعم السكنى واحدة من أهم الخدمات المميزة التي يبحث عنها المواطن السعودي ،وبالأخص الفئات ذات الدخل المتوسط ،والمنخفض ،والأرامل ،والمطلقات،وأصحاب الحالات الخاصة،وقد قامت وزارة الإسكان السعودى بتخصيص أنواع كثيرة من الدعم السكني ،ومنها دعم شاء وحدة سكنية من السوق ،ودعم سكني مخصص لمنسوبي التعليم ،وكذلك المدنيين ،والعسكريين ،وكل منهم له شروط خاصة به ،يجب أن تتوافق الشروط مع المتقدم حتى يستفيد من الدعم السكني.

الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان السعودي للحصول على الدعم السكني

قد وضعت وزارة الإسكان السعودى عدة ضوابط ،ومعايير خاصة للحصول على الدعم السكني ،وهذه المعايير هي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني سعودي الجنسية يشترط أن يكون المتقدم مقيم فى المملكة العربية السعودية إقامة كاملة ،ودائمة بالإضافة إلى ألا يملك مسكن باسمه آخر ٥سنوات وفى حالة أن المتقدمة لطلب الدعم أرملة يجب أن يمر عامين على وفاة زوجها ،وكذلك الأمر إذا كان المتقدمة مطلقة يحب أن يمر عامين على طلاقها. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ٢٥ عام وقت تقديم الطلب

خطوات التقديم للحصول على الدعم السكني السعودي

قد يبحث المواطن السعودى على طريقة التسجيل فى الدعم السكني ،الذي تقوم بتوفيره وزارة الإسكان السعودي ،حيث أن يتم التقديم الكتروني كالآتى:

الدخول على موقع وزارة الإسكان السعودي الرسمي

ملئ جميع البيانات مثل كتابة رقم الهوية ،وتاريخ الميلاد ،والبريد الإلكتروني ،وكلمة المرور ،ورمز التفعيل

ثم الضغط على أيقونة طلب الدعم السكني

الموافقة على الشروط والأحكام

الرد على التساؤلات الخاصة بالسكن الحالى

وبعد ذلك تظهر لك رسالة موضح بها تهانينا أنت الأن مؤهل للدعم السكني

طرق التواصل مع وزارة الإسكان السعودي

يرجى العلم أن وزارة الإسكان السعودي قد وضعت خطوات للتواصل معها فى الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات ،ومساعدة المتقدمين على طلب الحصول على الدعم السكني ،وهذه الخطوات هي :

رقم وزارة الإسكان السعودي الموحد ١٩٩٠٩٠

البريد الألكتروني المعتمد لوزارة الإسكان السعودي

صندوق البريد رقم ٦٨٢٢٢

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