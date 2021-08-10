نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فى 30 ثانية من بنك الرياض وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض أحد أكبر وأهم البنوك فى المملكة العربية السعودية، يقدم البنك العديد من أنواع القروض المالية المقدمة للعاملين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومي أيضاً، وللعاملين فى القطاع العسكري وموظفي الشركات الكبري والعاملين فى الجهات الغير حكومية، فالبنك يقدم قرض مالي يستطيع المستفيد منه استخدامه كيفما يشاء سواء لعمل مشروع صغير أو للزواج أو غيرها من الأمور الأخري، ولذلك سنوضح لكم طريقة التقدم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض، وشروط الحصول على القرض.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض لموظفي القطاع الحكومي

أوضح بنك الرياض أربعة شروط أساسية يلتزم بها موظفي القطاع الحكومي للحصول على القرض وهم:

إلا يقل عمر المتقدم عن 18 عام. لا يقل راتبه الشهري عن 3000 ريال سعودي. إيداع الراتب الشهري للعميل لدي بنك الرياض لسداد قيمة القرض. لا يلزم سداد القرض فى مدة خدمة الوظيفة الحكومية.

اهم مميزات التمويل الشخصي للموظف الحكومي

يتوافق القرض مع أحكام الشريعة الأسلامية. مدة التمويل تصل لخمسة أعوام. يتم إعفاء الورثة من سداد أقساط القرض فى حال وفاة العميل. يتم الحصول على الموافقة للقرض بشكل سريع.

شروط الحصول على التمويل لموظفى القطاع الخاص بالسعودية

أوضح بنك الرياض أربعة شروط يجب الالتزام بها من جانب موظفى القطاع الخاص للحصول على التمويل الشخصي وهي:

لا يقل سن العميل عن 18 عام. ألا يقل دخل الشهري للعميل عن 5000 ريال سعودي. إحضار خطاب تحويل الرتب على بنك الرياض. إيداع الراتب لدي مصرف الرياض تلقائياً.

طريقة التقدم للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض أون لاين

أتبع الخطوات التالية للحصول على القرض بشكل يسر وسهل عن طريق الأون لاين:

الدخول على موقع بنك الرياض الرسمي على الانترنت.

الضغط على تقدم بطلبك من القائمة الرئيسية.

الضغط على التويل الشخصي.

ملئ البيانات المطلوبة كاملة وبشكل صحيح.

الضغط على أرسال الطلب.

بعد الموافقة على طلب التمويل الشخصي ستصلك رسالة على هاتفك المحمول لزيارة أقرب فرع لبنك الرياض لأستكمال الأجراءات والحصول على القرض.

فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بقروض بنك الرياض السعودي.