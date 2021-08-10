برنامج سند | تسجيل مستفيد جديد لصرف دعم نقدي 1443

برنامج سند لتسجيل مستفيد جديد لصرف دعم نقدي 1443، تقود الحكومة السعودية عدة برامج اجتماعية داخل المملكة العربية السعودية والتي يتم تقديمها لبعض المواطنين المقبلين علي الزواج والذين يعانون من عدم المقدرة علي تدبير مصروفات الزواج نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة ونتيجة قلة الدخل الشهري، ويعد هذا البرنامج من برامج الدعم التي يتم توفيرها للمواطنين بصورة مجانية دون دفع أي رسوم نظير صرف قيمة الدعم، علي أن يقوم البرنامج بمنح الأولوية للفرد شديد الاحتياج ضماناً لوصول قيمة الدعم إلى مستحقيه، ولكن قد حدد البرنامج بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة علي صرف الدعم، وسنوضح لكم تفاصيل الشروط الخاصة بالبرنامج وكيفية تسجيل مستفيد جديد لصرف دعم نقدي 1443.

شروط التسجيل فر برنامج سند النقدي 1443

وضع برنامج سند بعض الشروط والالتزامات العامة التي يجب توافرها في أي مستفيد يرغب في الحصول علي قيمة الدعم، وبالتفاصيل إليكم شروط التسجيل في برنامج سند:

من التزامات الزواج يجب أن يكون الزوج والزوجة سعوديا الجنسية.

الزوج يجب أن لا يقل عمره خلال التقديم في البرنامج عن 21 عام ولا يزد عن 40 عام.

عمر الزوجة يجب ألا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

يشترط للتقديم أن يكون هذا هو أول زواج للزوج.

الشهادات المطلوبة هي شهادة الثانوية العامة على الأقل للمتقدم للتسجيل.

عند التسجيل في البرنامج يجب ألا يكون قد مر علي هذا الزواج اكثر من 12 شهر.

4000 ريال سعودي هو الحد الذي يجب ألا يزيد عنه راتب الزوج الشهري.

عدم تجاوز مهر الزوجة الذي تم تقديمه من خلال الزوج عن مبلغ 50 ألف ريال سعودي.

من شروط التسجيل وهو الحصول علي دورة الوعي المالي بتقدير الحد الأدنى له هو 60%.

يتم صرف قيمة الدعم الخاص بالبرنامج مع منح الأولوية للأيتام وأصحاب الاحتياجات الضرورية والخاصة.

كيف أتقدم بطلب للحصول علي دعم برنامج سند؟

يتم التقديم في برنامج سند لأي مواطن تتواجد به شروط البرنامج من خلال إجراء الخطوات التالية: