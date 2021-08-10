مستجدات سعر البنزين أغسطس 2021 بالسعودية وفق آخر تحديثات آرامكو 1443

مستجدات سعر البنزين أغسطس 2021 ، بالمملكة العربية السعودية، والتي سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلقة القادمة، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 من شهر أغسطس للعام 2021م، الموافق 2 من شهر محرم للعام 1443هـ، وفق الموعد الشهري الدوري، لتحديث أسعار البنزين بالسعودية، والتي يتم انتظارها من قبل المواطنين السعوديين، في يوم 10، من كل شهر ميلادي، وفق ما ستعلنه شركة أرامكو السعودية، أكبر شركات الوقود الرائدة العالمية، والتي لديها أنقى وأجود أنواع الوقود، سواء بارتفاع في أسعار البنزين، أو انخفاض، أو ثبات في الأسعار، والجميع في انتظار إعلان التسعيرة الجديدة خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

مستجدات سعر البنزين أغسطس 2021

إضافة لما سبق ذكره، فإن مع بداية العام الهجري الجديد 1443هـ، توقع المواطنين السعوديين ارتفاع طفيف في أسعار البنزين، وفي كل الأحوال الجميع في انتظار، التسعيرة الجديدة، والتي ستكون تحت رقابة وزارة التجارة السعودية، بقيادة معالي الوزير، د/ ماجد عبد الله عثمان القصبي، حيث يتم إلزام كافة محطات الوقود بالتسعيرة الجديدة لنزين، لشهر أغسطس، ومتابعة تطبيقها من قبل لجان رقابية، تابعة للوزارة، تقوم بإصدار العقوبات على المخالفين.

قائمة أسعار البنزين لشهر يوليو الماضي 2021م

ووفق ما تم الإعلان عنه من أرامكو السعودية، في الشهر الماضي، عن قائمة أسعار البنزين يوليو، والتي شهدت ارتفاع طفيف جدًا بالأسعار، نذكرها كالتالي:

أولًا سعر لتر بنزين 91 =2.18 ريال سعودي.

كذلك سعر لتر بنزين 95 = 2.33 ريال .

أيضًا سعر لتر ديزل = 0.52 ريال سعودي.

يلي ذلك سعر الكيروسين = 0.75 ريال سعودي.

في النهاية سعر غاز البترول المسال = 0.70 ريال سعودي.

أبرز مهام وزارة التجارة السعودية لرقابة التسعيرة الجديدة للبنزين 1443هـ

في النهاية نوضح أن وزارة التجارة بالمملكة، كما ذكرنا لها دور رقابي هام، لمحافظة على الالتزام بالتسعيرة الجديدة، نذكرها كالتالي: