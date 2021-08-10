نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 22 بـ 192 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية حالة التراجع التي بدأتها مطلع الشهر الجاري تحت ضغط من تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بشكل لافت فيما يترقب المستثمرون الفرصة الأمثل من أجل اتخاذ قرار الاستثمار في الذهب حيث من المرجح أن يواصل المعدن الأصفر موجة الهبوط خلال الأسابيع القادمة وهي أكبر موجة تراجع منذ مايو الماضي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وقد بلغ سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 حوالي 209 ريال وهو أدنى من السعر الذي سجله أمس الاثنين حيث وصل إلى 213 ريال فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 192 ريال نزولا من 193 ريال يوم أمس فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم حوالي 183 ريال.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

أما على صعيد سعر الذهب عيار 18 في السعودية فقد بلغ سعر الجرام 157 ريال فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 122 ريال بينما استقر سعر الذهب عيار 10 عند 87 ريال بحسب الأسعار اليومية.

سعر الذهب الإجمالي

فيما تراوح سعر الذهب الإجمالي في السعودية بحسب الوزن والفئة حيث بلغ سعر الأوقية عيار 24 في السعودية اليوم 6514 ريال فيما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 22 في السعودية 5980 ريال بينما وصل سعر الأوقية عيار 18 حوالي 4885 ريال بينما وصل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم حوالي 209.208 ألف ريال لفئة 24 ريال فيما وصل سعر كيلو الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 192.053 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

أما سعر سبيكة الذهب في السعودية عيار 24 فقد بلغ 2442 بينما وصل سعر سبيكة الذهب في المملكة اليوم عيار 22 حوالي 2242 ريال بينما كان سعر سبيكة الذهب في السعودية اليوم عيار 18 حوالي 1831 ريال فيما وصل سعر السبيكة الذهبية عيار 14 حوالي 1428 ريال.

مزايا الاستثمار في الذهب

يعتبر الاستثمار في الذهب أحد الفرص الاقتصادية قليلة المخاطر خاصة بالنسبة للمستثمرين الصغار في أي مكان حيث يمكنهم شراء السبائك الذهبية أو شراء الذهب بالأوقية أو حتى شراء الجنيه الذهب ولكل منهم وزنه وسعره ويفضل أن يكون الذهب الذي يتم الاستثمار فيه من عيار 24 حيث لا يتم اضافة سعر المصنعية عليه.