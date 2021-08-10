أرامكو وأسعار البنزين أغسطس 2021 بالمملكة العربية السعودية

أسعار البنزين اليوم فى السعودية اسعار أغسطس 2021، يتزايد البحث عن أسعار البنزين بالقرب من موعد الإعلان عن أسعار البنزين والمنتجات البترولية في أوائل كل شهر ففي يوم العاشر من كل شهر ميلادي و أول ساعات يوم 11 من نفس الشهر تعلن هيئة تسعير البترول عن أسعارها الجديدة بالمملكة، حيث تقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة التسعيرة الجبرية لأسعار البنزين شهريا، ووفقا لهذه التعديلات تقوم الشركة برفع أسعار البنزين أو انخفاض سعر البنزين على حسب ما تسفر عنه التعديلات والتحديثات التي تقوم بها الشركة، حيث يعد سعر البنزين من أهم ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين بالأراضي السعودية، ومن المعلوم أن ارتفاع أسعار البنزين يتسبب في رفع الكثير من المنتجات والتي من أهمها أسعار المواد الغذائية.

حكومة المملكة تعلن وضع سقف اعلى لسعر البنزين من الشهر الماضي:

من الجدير بالذكر فقد أعلنت الحكومة السعودية تثبيت أسعار البنزين ما لا يتعدى حد معين، أي وضع سقف لسعر البنزين لا يمكن أن تعلن ارامكوا أعلي من هذا السعر، الخبر الذي أسعد الملايين في المملكة العربية السعودية، حيث كان دائماً ما يتفاجأ المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بارتفاعات متتالية شهرية في أسعار المواد البترولية ومنها يتم إرتفاع أسعار الكثير من المنتجات، فيما ذكرت شركة أرامكو السعودية في بيانها الصادر مؤخراً تحمل الشركة جميع الأسعار التي تزيد عن سقف أسعار البنزين الجديد التي تم تحديده للمنتجات الخمس وهم كالتالي:

لا يزيد سعر لتر البنزين فئة 95 عن 2.33 ريال سعودي. لا يمكن أن يتم زيادة سعر لتر البنزين فئة 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

أسعار البنزين لشهر يوليو:

فمنذ أن أعلن في العاشر من الشهر الماضى ومازالت أسعار البنزين مثبتة على السعر السابق تحديده لشهر يوليو، حيث تقوم شركة أرامكو السعودية في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم العاشر من شهر أغسطس 2021 بمراجعة ووضع التسعيرة الجديدة للبنزين والتي سيتم العمل بها حتى نهاية يوم 10 من شهر سبتمبر 2021، اما عن سعر لتر البنزين اليوم فما زال قبل التعديل كالتالي:

سعر لتر البنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 95 بسعر 2.33 ريال سعودي.

سعر الكيروسين بسعر 0.70 ريال سعودي.

سعر الديزل بسعر 0.52 ريال سعودي.

سعر غاز البترول بسعر 0.75 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار يتم مراجعتها في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 وبناء عليها سيتم وضع الاسعار التي يتم العمل بها عن 10 سبتمبر 2021.