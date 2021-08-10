نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وبدء الدفعة45 لشهر أغسطس وإلى نهاية الثلاثاء 2021/8/10 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن وبدء الدفعة45 لشهر أغسطس الجاري، حيث أعلن برنامج حساب المواطن على الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين بدء صرف الدعم المخصص المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وتم التصريح في التغريده بأن الصرف مستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء بإذن الله، وجاء هذا بعد تغريدة سابقه يوم 5 أغسطس تقول بأنه باقي 5 أيام على إيداع الدفعة 45 من برنامج حساب المواطن. وفي السطور القادمة يسعدنا موقع “ثقفني” أن نشارككم تفاصيل الدفعة 45.

طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن وبدء الدفعة45

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد محدد من الخطوات التي يمكن إجراؤها. لمعرفة كل ما يتعلق بحساب المواطن السعودي، وذلك مثل الاستعلام حول نتائج الأهلية. والتي سوف نوضحها في الخطوات الآتية وهي خاصة أيضا بالدفعة 45 الذي يتم صرفها حالياً.

أولاً: الدخول على الموقع الالكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن .

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص ببرنامج . ثانياً: تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك، عن طريق إدخال الاسم، رقم الهوية وكلمة المرور ثم رمز التحقق الظاهر أمامك.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك، عن طريق إدخال الاسم، رقم الهوية وكلمة المرور ثم رمز التحقق الظاهر أمامك. ثالثاً: ثم اضغط على أيقونة استعلام، وبعدها أدخل كافة البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة استعلام، وبعدها أدخل كافة البيانات المطلوبة. رابعاً: وهي نتيجة كل ما سبق، حيث ستظهر أمامك النتيجة المطلوبة حول أهليتك من عدمه.

%77 من المستفيدين تلقوا دعم هذه الدفعة

وصرح المتحدث الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” سلطان القحطاني، بأن 77%. من المستفيدين من برنامج الدعم هذا تلقوا الدفعة45، وذلك بمتوسط 1045 ريالاً سعودياً كدعم للأسرة الواحدة.

وفي سياق آخر قال القحطاني بأن عدد أرباب الأسر المستفيدة بلغ في هذه الدفعة أكثر من مليوني أسرة. وهذا ما يمثل حوالي 93% من المستفيدين، لكن عدد المهاجرين بلغ أكثر من 1.3 مليون مستفيد، في حين أن المعالين بلغ عددهم أكثر من 8.2 معال.

كيف أحدث بياناتي في برنامج حساب المواطن 1443 هجرية

وإنه من أجل أن تستمر في صرف الدعم المستحق لك من برنامج “حساب المواطن”. ينبغي عليك تحديث بيناتك أولاً بأول. وذلك يحدث عبر الخطوات الآتية.