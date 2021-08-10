نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم صرف الدفعة 45 حساب المواطن 1443 السعودي وخطوات تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 45 حساب المواطن 1443؛ يهتم الكثير من المواطنين عن موعد حصولهم على الدفعة الجديدة من حساب المواطن، والتي من المقرر صرفها في اليوم، لذا أكثر الأسئلة التي يبحثون عنها موعد الصرف وكيف يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على الموعد المقرر لصرف الدفعة رقم 45 من برنامج حساب المواطن.

الدفعة 45 حساب المواطن 1443

منذ بدء الإعلان عن برنامج حساب المواطن وقد تقرر أن يكون موعد الصرف هو اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وإذا وافق يوم الصرف يوم عطلة للبنوك يتم تأجيلها إلى اليوم الذي يليه حتى يتسنى للمستفيدين القيام بالسحب.

ولقد تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة 45 حساب المواطن 1443 لتكون اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أغسطس 2021، والأول من شهر محرم 1443 هجريًا وبهذا لن يتم ترحيله، لأنه لم يوافق يوم عطلة وسيستمر الصرف حتى يصل لمستحقيه.

خطوات الاستعلام عن أهلية برنامج حساب المواطن

يجب توافر بعض من الشروط من أجل الانضمام لبرنامج حساب المواطن.

وبعد التقديم يشترط أن يتم الاستعلام قبل التوجه لصرف الدفعة المقررة عن طريق المرور بتلك الخطوات الآتي ذكرها:-

اولا:- الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

ثانيا:- ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثالثا:- اختيار الاستعلام عن الأهلية.

رابعا:- إدخال رقم الهوية.

خامسا:- إدخال رمز التحقق المرئي.

سادسا:- ثم الضغط على استعلام والانتظار حتى ظهور النتائج.

خطوات تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

من أجل الاستمرار في الصرف ببرنامج حساب المواطن يجب الحرص على تحديث البيانات الموجودة في حساب كل مواطن بالبرنامج في حال تغييرها، ومن أجل التحديث يجب الدخول على الموقع الرسمي، ومن ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-