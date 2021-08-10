نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صرف دعم حساب المواطن برقم الهوية دفعة شهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صرف دعم حساب المواطن برقم الهوية الدفعة الخامسة والأربعون لشهر أغسطس 2021م، ومازال الكثير من المواطنين يسألون عن موعد تسجيل جديد حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي أجابه البرنامج أكثر من مرة وقال لا يزال الباب مغلق حتى إشعار آخر، في هذا الصدد بدأ البرنامج في إيداع دعم الدفعة ال45 في حسابات المستفيدين البنكية ممن صدرت لهم نتائج الأهلية موضحاً بضرورة الإفصاح عن إجمالي الدخل لضمان عدم قبول الأهلية في حالة المراجعة، كما أوضح أن بوابة حساب المواطن الإلكترونية تتيح عدة خدمات إلكترونية من أجل تمكين المواطنين والمواطنات في تعديل أو إضافة أي شيء، على أن تكون كل المعلومات والبيانات الشخصية لكل مستفيد سليمة بناءاً على المصداقية المتفق عليها.

تحديث حساب المواطن 1443

أوضح برنامج حساب المواطن الدفعة ال45 أن تحديث البيانات أو المعلومات مازال متاح عبر البوابة الإلكترونية من خلال الخدمات التي تشمل كيفية إضافة تابع في حساب المواطن والوثائق التي تخص الأرملة والمطلقة، فضلاً عن إمكانية استعادة كلمة المرور في حال فقدانها، وتعديل الحالة الوظيفية إلى لا يعمل من خلال خانة تفاصيل الطلب ومنها ثم خانة الإفصاح عن الدخل وتعديله ثم حفظ، كل هذا بل أكثر عبر الخدمات المتاحة.

رقم حساب المواطن المجاني

لمزيد من المعلومات والتواصل بين البرنامج وبين المواطنين فخصص عدة قنوات لخدمة الاستماع والرد على الاستفسارات بالإضافة إلى تقديم الشكاوى، وذلك عبر الاتصال على الرقم الموحد المجاني 199012 من الهاتف الثابت أو الجوال، أو عبر خدمة صوتك مسموع مثلما موضح بالصورة أسفل :-

حاسبة حساب المواطن التقديرية

هي خدمة من الخدمات المتاحة عبر الموقع، حيث تتمكن من خلالها حساب قيمة الدعم المقدم والإجابة على بعض الأسئلة الموجودة أمامك التي تشمل هل أنت مسجل في البرنامج، ثم حدد أنت شخص مستقل أم رب أسرة والبيانات المطلوبة بناءاً على المعلومات المدخلة ثم حساب.

الاستعلام عن صرف دعم حساب المواطن برقم الهوية الدفعة ال45