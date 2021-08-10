طريقة فتح حساب بنك الرياض افراد اون لاين والشروط 2021

فتح حساب بنك الرياض افراد اون لاين يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يوفرها بنك الرياض للعملاء الراغبين في الحصول على حسابات خاصة بهم دون تحمل عناء التوجه إلى البنك وإهدار الكثير من الوقت، كما يوفر البنك للعملاء الحاليين إمكانية تنشيط حساب بنك الرياض أونلاين وكذلك تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين كل هذا يجعل العملاء يقبلون على البنك بصورة كبيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على فتح حساب بنك الرياض افراد اون لاين.

فتح حساب بنك الرياض افراد اون لاين

يمكن فتح حساب بنك الرياض افراد اون لاين وكذلك إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحساب الجديد إلكترونيًا دون التوجه إلى إحدى فروع البنك بالإضافة إلى أن العميل لن يتوجه إلى البنك للحصول على بطاقة الصراف الخاصة به بل يتكفل البنك بإرسالها له إلى العنوان الذي يتم تسجيله أثناء فتح الحساب.

طريقة فتح حساب للأفراد عبر أون لاين الرياض

يمكن فتح الحساب من خلال الخطوات التالية:

يقوم الراغب في فتح الحساب بالولوج إلى موقع بنك الرياض.

التوجه إلى الخدمات المصرفية للأفراد ومنها الضغط على كلمة افتح حسابك أون لاين.

يتم فتح صفحة جديدة بها كافة المعلومات الخاصة بالخدمة ومنها يتم الضغط على كلمة التقديم بطلب.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم بعض البيانات الشخصية.

يتم توثيق بيانات العميل المسجلة عبر حساب الشخص على منصة أبشر.

بعد الانتهاء من توثيق البيانات يتم إرسال بطاقة الصراف الآلي إلى العنوان الذي تم تسجيله أثناء مليء البيانات.

شروط فتح حساب الأفراد بنك الرياض

قام البنك بوضع بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها في العميل الراغب في فتح حساب جاري لدى البنك وهي:

لا يتم فتح الحساب لمن هم دوم 18 عامًا.

يجب أن يكون لدى الشخص الراغب في فتح الحساب هوية وطنية سارية أو إقامة سارية.

يجب أن يكون المتقدم لفتح الحساب لديه حساب على منصة أبشر.

رقم بنك الرياض

أتاح بنك الرياض رقم مخصص للعملاء في حالة رغبتهم في الاستفسار عن المنتجات المقدمة من البنك أو تقديم الشكاوى عبر الرقم 920002470.