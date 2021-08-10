نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتبر بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من أهم الخدمات في المملكة العربية السعودية التي تقدمها لأصحاب مهن التخصصات الصحية حيث أنه لا يمكن العمل في أي مهنة صحية من غير هذه البطاقة ولا بد أن تكون هذه البطاقة سارية ومن خلال مقالنا هذا على ثقفني سوف نقوم بتوضيح رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع بالتفصيل.

تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

يجب القيام بتجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لأي موظف تابع إلى مهن القطاع الصحي ولا بد أن يتم تجديدها خلال فترة السماح الذي يتم تحديدها وتم عمل نظام ممارس حتى يسهل تجديد البطاقة وذلك يتم من خلال الخطوات الآتية.

الذهاب إلى الصفحة الرسمية الخاصة بموقع الهيئة ونظام ممارس.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل كافة بيانات حساب المستخدم وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة”دخول”.

بعد القيام بالدخول على الصفحة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية”.

وبعدها يتم الضغط على زر ” التصنيف والتسجيل المهني “.

ثم يتم الضغط على ” تمديد بطاقة التسجيل المهني”.

وبعد ذلك سوف يتم ظهور جميع الشروط وبعد ذلك يتم النقر على زر ” موافق”.

على المستخدم القيام بتحديد جهة العمل الخاصة به سواء كانت قطاع خاص أو قطاع حكومي وإذا كان على رأس عمل يقوم بكتابة إسم المنشأة الذي يتبعها وبعدها يقوم بالنقر على أيقونة ” التالي”.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بإرسال كافة المستندات المطلوبة والنقر على زر ” تحميل” وبعد التأكد من صحة إرسال كافة البيانات المطلوبة يتم النقر على أيقونة ” التالي”.

بعدها سوف يتم إيضاح الطرق لتسليم البطاقة التي يرغب المستخدم في تجديدها وذلك يكون إما عن طريق شركة النقل السريع أو عن طريق إحدى فروع الهيئة المتواجدة داخل محافظات المملكة العربية السعودية.

وبعد القيام بكافة الخطوات السابقة يتم الضغط على المربع الخاص بالإقرار وبعدها يتم الضغط على زر” التقديم”.

سوف يتم ظهور رقم الطلب الذي قام المستخدم برفعه إلى الهيئة على الشاشة ويجب بعدها الضغط على أيقونة ” إنهاء”.

بعد القيام برفع طلب تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى المستخدم على البريد الإلكتروني الخاص بحساب المستخدم وذلك للتأكيد ودفع الرسوم.

وفي ذلك الوقت يجب تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على نظام ممارس.

يجب بعد ذلك الضغط على أيقونة” الإستعلام” ثم الضغط على خدمة” طلباتي”.

وبعدها سوف يتم ظهور قائمة بكافة الطلبات التي قام المستخدم بتقديمها ومنها طلب التجديد وأن الحالة قد تم إرجاعها لسداد الرسوم.

كي يتم البدء في خطوات دفع الرسوم لابد من الضغط على أيقونة ” عرض الطلب”.

وفي تلك الحالة سوف يتم ظهور الصفحة الخاصة بسداد الرسوم وعلى المستخدم القيام بإختيار الطريقة التي يريد سداد الرسوم من خلالها وبعدها يقوم بالضغط على زر” التالي ” وذلك لإتمام عملية دفع الرسوم.

رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

لقد تم تحديد رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب المهنة الصحية والتخصص وتم تحديد الرسم بالشكل الآتي:-

مبلغ رسوم تجديد الطبيب النائب أو الطبيب نائب أول تكون ٢٠٠ ريال سعودي.

رسوم تجديد الطبيب الإستشاري تكون ٢٥٠ ريال سعودي.

قيمة رسوم الطبيب العام والطبيب المتدرب والطبيب المقيم والطبيب المتدربة ١٦٠ ريال سعودي.

الرسوم الخاصة بـ أخصائي أول ١٦٠ ريال سعودي.

رسوم تجديد أخصائي مساعد وأخصائي متدرب ١٢٠ ريال سعودي.

رسوم تجديد أخصائي تمريض ١٢٠ ريال سعودي وأخصائي تمريض أول ١٦٠ ريال سعودي.

رسوم تجديد مساعد فني أو مساعد فني ٨٠ ريال سعودي.

رسوم تجديد صيدلي أو صيدلي متدرب ١٢٠ ريال سعودي.

رسوم تجديد صيدلي أول تبلغ ١٦٠ ريال سعودي.

غرامات تأخير تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

عند القيام بالتأخر عن تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتم دفع غرامة وتقدر هذه الغرامات حسب مدة التأخير وسوف نقوم بذكر هذه الغرامات، كما يلي:

رسوم غرامة تأخير لأكثر من ستة أشهر ٦٠٠ ريال سعودي.

رسوم غرامة تأخير لفترة ما بين أكثر من ثلاث شهور إلى ستة أشهر ٦٠٠ ريال سعودي.

رسوم غرامة تأخير لفترة ما بين شهر إلى ثلاث أشهر تكون ٣٠٠ ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

من أجل الإستعلام عن بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممكن يكون إلكترونياً فمن خلالها تستطيع المهن الطبية في المملكة العربية السعودية الإستعلام عن بطاقة الهيئة السعودية وذلك يتم من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول في البداية على صفحة دليل الخدمات الإلكترونية للهيئة الصحية السعودية.

ثم بعدها يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة ” خدمات الممارسين “.

ثم يتم الضغط على زر ” الإستعلام عن حالة طلب الممارس”.

وبعدها يتم إدخال رقم الطلب والضغط على أيقونة ” بحث “.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم كل ما يشمل المعلومات المهمة حول رسوم تجديد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1443 وقمنا بتوضيح طريقة الاستعلام والغرامات التي يجب دفعها عند التخلف عن موعد تجديد البطاقة.