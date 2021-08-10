الرياض اون لاين تحديث الهوية لتنشيط الحساب 2021

الرياض اون لاين تحديث الهوية من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل العملاء داخل بنك الرياض وذلك لضمان استمرار التعامل على حساباتهم بصورة طبيعية وتجنب إيقاف البطاقات الخاصة بحساباتهم في بنك الرياض لذا فقد تم توفير خطوات تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك بالإضافة إلى فتح حساب بنك الرياض أفراد ويجب على العملاء تحديث الهوية الوطنية الخاصة بهم والمدونة بالبنك فور تعديل أي بيانات بها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الرياض اون لاين تحديث الهوية.

الرياض اون لاين تحديث الهوية

يسر بنك الرياض اون لاين تحديث الهوية تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا لوقتهم ضمن الخدمات الإلكترونية المميزة المقدمة من البنك ويتيح أيضًا البنك للعملاء من خلال الخدمات الإلكترونية إنهاء العديد من المعاملات الخاصة بهم على الموقع الرسمي للبنك.

خطوات تحديث الهوية بنك الرياض

يتوجه العميل إلى الموقع الرسمي لبنك الرياض.

يقوم بعد ذلك المستخدم بتسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وكذلك رقم الجوال الخاص بالعميل والمسجل لدى البنك.

يتم إرسال رسالة إلى الجوال المدون لدى البنك بها رمز التحقق ويجب إدخاله في المكان المخصص له.

يقوم العميل بالتوجه إلى قائمة تحديث البيانات ومنها يقوم بتحديث بيانات الهوية الوطنية الخاصة به.

بعد الانتهاء من كتابة بيانات الهوية الوطنية المحدثة يتم الضغط على كلمة تحديث.

تحديث الهوية بنك الرياض من خلال الهاتف

قام بنك الرياض بتوفير إمكانية تحديث البيانات الخاصة بالعملاء عبر الرقم الموحد للبنك ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: