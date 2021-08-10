عروض موبايلي مكالمات دولية 2021 وأسعار المكالمات

عروض موبايلي مكالمات دولية من أهم الأشياء التي تسعى الشركة لتوفيرها للعملاء من داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منها في استقطاب أكبر عدد من العملاء للشركة ومن ثم الحصول على رضائهم عن الخدمات المقدمة، لذا فتقوم الشركة بتوفير عروض أسعار المكالمات الدولية موبايلي 2021 عبر الموقع الرسمي للشركة والذي تقدم من خلاله خطط تقسيط ويبحث العملاء عن عروض على المكالمات الدولية موبايلي للتواصل مع أهلهم وذويهم بصورة أكثر سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض موبايلي مكالمات دولية.

عروض موبايلي مكالمات دولية

توفر الشركة من خلال عروض موبايلي مكالمات دولية مكالمات دولية مجانية لبعض الدول من خلال بعض الباقات التي يمكن للأفراد الاشتراك بها ومن هذه العروض:

عروض الدقائق الدولية إلى مصر

يحصل العميل المشترك بالباقة اليومية على 120 دقيقة مكالمات دولية بدلًا من حصوله على 60 دقيقة فقط.

للعملاء المشتركين بباقات موبايلي الأسبوعية يمكنهم الحصول على 1000 دقيقة أسبوعيًا بدلًا من 500 دقيقة فقط.

عملاء الباقة الشهرية للمكالمات الدولية يتم منهم عرض مميز وهو الحصول على 3000 دقيقة شهريًا مكالمات دولية بدلًا من حصولهم على 1500 دقيقة أي يحصل العملاء على ضعف الدقائق الخاصة بالباقة.

عروض المكالمات الدولية إلى السودان

يحصل العملاء أصحاب الباقة اليومية على 60 دقيقة مكالمات دولية.

عملاء الباقات الأسبوعية يحصلون على 360 دقيقة مكالمات إلى دولة السودان.

ويحصل عملاء الباقة الشهرية على 1500 دقيقة شهريًا مكالمات دولية إلى السودان.

عروض الدقائق الدولية للأردن

يحصل العملاء على 60 دقيقة في حالة اشتراكهم بالباقات اليومية.

يحصل عملاء الباقات الأسبوعية على 300 دقيقة دوليًا إلى الأردن.

يحصل عملاء الباقة الشهرية على 750 دقيقة إلى الأردن.

باقة مصر أسبوع موبايلي

قامت شركة موبايلي بتوفير العديد من الباقات المختلفة لتتناسب مع جميع المستخدمين داخل الشركة، ويتم الاشتراك في الباقات الأسبوعية عن طريق إرسال رسالة إلى رقم 1100 مدون بها رقم 6666 ويحصل العميل من خلال هذه الباقة على 500 دقيقة أسبوعيًا ويدفع العميل مقابل الاشتراك قيمة 35 ريال سعودي فقط، وصلاحية الباقة لمدة 7 أيام فقط وتجدد تلقائيًا في حالة وجود رصيد كافي بحساب العميل، ويمكن للراغبين في إلغاء الباقة إرسال رسالة إلى رقم 1100 مدون بها رقم 2070.