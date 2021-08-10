نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شاشات سمارت 2021 في السعودية من جرير واكسترا في المقال التالي
يبحث الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية عن عروض شاشات سمارت 2021 في السعودية والتي يستطيعون من خلالها الحصول على أفضل شاشات التلفزيون في السعودية وذلك رغبة منهم في التخلص من التلفزيونات القديمة التي يمتلكونها ويتم عرض أرخص شاشات تلفزيون في إطار عروض مكتبة جرير لتلبية متطلبات جميع المستخدمين داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض شاشات سمارت 2021 في السعودية.
عروض شاشات سمارت 2021 في السعودية
يتم توفير عروض شاشات سمارت 2021 في السعودية عبر أكثر من شركة ومن هذه العروض عروض اكسترا السعودية وكذلك عروض مكتبة جرير وفيما يلي سوف نتعرف على العروض المقدمة من كل منهم:
عروض شاشات سمارت من اكسترا
توفر اكسترا العديد من العروض المتميزة على الشاشات بموديلات متعددة لشركات عالمية منها:
- شاشة سمارت أل جي 65 بوصة مما يعطي رؤية أوضح للمستخدم بسعر 4999 ريال سعودي وتم تخفيض السعر إلى 3099 ريال سعودي فقط.
- شاشة هواوي 65 بوصة سمارت عالية الجودة بسعر 4499 ريال سعودي.
- شاشة سوني 85 بوصة وهي من الشاشات الأكثر طلبًا لما تتمتع به شركة سوني من خبرة كبيرة في مجال الإلكترونيات وتم توفير الشاشة بسعر 19599 ويتم الحصول عليها من خلال عروض اكستر بسعر 10999 ريال سعودي فقط ليتمتع العميل بتخفيض بقيمة 8600 ريال.
- شاشة تليفزيون شارب 65 بوصة ذات الكفاءة العالية والقدرة على التحمل بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال.
- شاشة سامسونج 75 بوصة وتعد الشاشة من الأكثر مبيعًا داخل المملكة لما تتميز به من صورة واضحة وحجم كبير للغاية بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 9999.
عروض شاشات سمارت 4K جرير
تقدم المكتبة أسعار متميزة وتخفيضات كبيرة على شاشات التليفزيون والشاشات الذكية التي يطرحها العديد من الشركات العالمية والمحلية منها:
- شاشة أل جي 65 بوصة 4K فائقة الجودة ذات اللون الأسود بسعر 7999 ريال سعودي بدلًا من 17999 ريال ليحصل العميل على تخفيض بقيمة 10000 ريال سعودي.
- شاشة سوني 55 بوصة 4K ألترا إتش دي ويدعم الجهاز تشغيل أندرويد بسعر 3999 بدلًا من 5749 ريال سعودي.
- شاشة سوني 75 بوصة بدقة 4k أل أي دي فل إتش دي بسعر 6999 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
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