نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط بدون كفيل 2 مليون ريال للسعودي والمقيم عبر مصرف الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط شهرياً بدون كفيل سعودي أو بدون ضامن حتى 2 مليون ريال سعودي تلك من أهم المزايا التي منحتها مصرف الإنماء بالمملكة عندما يتم التقديم على طلب التمويل الشخصي من المصرف حيث يعتمد التمويل على بيع وشراء الأسهم المحلية المتوافق عليها من أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويتم تقسيط التمويل حتى 60 شهر عبر مصرف الإنماء السعودي الذي يعتبر من أهم المصارف الإسلامية التي تقدم خدمات تمويلية متنوعة بمزايا مختلفة لجميع العملاء سواء كان سعودي الجنسية أو مقيم في السعودية.

الشروط والطلبات المطلوبة للحصول على تمويل لدى مصرف الإنماء

مصرف الإنماء بالمملكة يطلب من جميع العملاء السعوديين والمقيمين معاّ توفير متطلبات والشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بالتقسيط الميسر لمدة ستون شهر بدون كفيل أو ضامن سعودي لدى مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية لذلك نوضح لكل العملاء الراغبين في طلب التمويل الشروط والأحكام اللازمة للحصول على التمويل المناسب لهم :

لابد من ملأ وتعبئة النموذج الخاص ببيع الأسهم المحلية لدى مصرف الإنماء.

يشترط أن يكون المتقدم فاتح حساب استثماري عند شركة الإنماء للإستثمار.

لابد من الحصول على الحد الشامل.

مزايا التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية

يقدم مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية عروض تمويلية مبتكرة ومتنوعة من أجل أن تواكب متطلبات العملاء سواء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية ويتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الإنماء بالآتي:

المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء يحصل على الموافقة السريعة.

يستطيع العميل المتقدم الحصول على تمويل شخصي سريع لدى مصرف الإنماء بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليون ريال سعودي.

يتميز التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء بأنه متوفر العملاء السعوديين وكذلك المقيمين.

قرض مصرف الإنماء بالمملكة لا يشترط لوجود كفيل.

العميل الراغب في طلب الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء لديه فرصة تقسيط التمويل حتى 5 سنوات.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء بالمملكة

التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء متاح من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء وبعد التعرف على تفاصيل التمويل يستطيع العميل طلب التمويل من خلال الضغط على طلب التمويل الآن.

هاتف مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية

يوفر مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية هاتف خدمة عملاء مميز حيث يستطيع العملاء من خلال الإتصال على الرقم 92002800 الحصول على إجابات حول الخدمات والمنتجات التمويلية التى يقدمها مصرف الإنماء ويستطيع أيضاً المتقدم من تنفيذ العديد من الإجراءات من خلال الإتصال على رقم خدمة العملاء بالمملكة.