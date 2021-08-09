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عمر شويل - جدة إن الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم البرامج التي تم إصدارها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يعتبر وسيلة لمساعدة المحتاجين، وكذلك بالنسبة إلى الأشخاص الدخل المتوسط؛ لهذا السبب يتكرر سؤال كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 ؟ ، والغرض من ذلك أن يتم تحسين المستوى الاقتصادي والمساعدة على عيش حياة كريمة.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442

بالنسبة إلى الرواتب التي يتم تقديمها في السعودية فإن الحد الأدنى الذي يتراوح بين 1000-5000 ريال سعودي، ويتم تحديد الراتب بين الأسر بناء على عدد الأفراد في كل أسرة بناء على عدد الأفراد في الأسرة، وكذلك بناء على الحالة الأقتصادية بالنسبة إلى الأسرة، حتى يحصل جميع الأفراد على الراتب الذي يحتاجون إليه.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي

لقد تم تحديد بعض الفئات التي تحصل على راتب الضمان الاجتماعي الجديد حتى تكون هذه الفئات المستحقة للرواتب، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

بالنسبة إلى كبار السن.

الأشخاص الذين يعانون من العجز سواء كان مؤقت أو دائم.

بالنسبة إلى الأسر الغير معولة والمرأة المطلقة والأيتام.

كذلك الأسر التي يكون الأب بها غائب أو مفقود.

السيدة التي تكون متزوجة من مدمن المخدرات.

كم رواتب الضمان الاجتماعي للمطلقات

كذلك يتم تقديم رواتب مخصصة بالنسبة إلى النساء المطلقات، ويصل المبلغ إلى 1000 ريال سعودي، وبالنسبة إلى الأيتام فإنه يوجد مبلغ محدد 300 ريال سعودي، هذا بجانب أنه يتم صرف مبلغ كمساعدة مالية للكهرباء يتراوح بين 70-80 ريال سعودي، كذلك يتم تقديم مبلغ كوسيلة للتغلب على غلاء الأسعار والذي يصل إلى 500 ريال.

طريقة الاستعلام على الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام على الضمان الاجتماعي من خلال بعض الخطوات التي يتم تحديدها، وذلك من خلال رابط تحديث الضمان الاجتماعي والتي تتمثل الخطوات فيما يلي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ثم تقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

بعدها تقوم بالضغط على خدمات التنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بالضغط على الاستعلام على خانة الضمان.

بعدها تقوم بالضغط على بدأ الخدمة.

ثم تقوم بإضافة رقم الضمان.

ثم تقوم بالضغط على كلمة عرض.

بعدها سوف تظهر لك جميع البيانات المطلوبة.

ختامًا عرضنا الإجابة على سؤال كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 ؟ والخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام على الضمان الاجتماعي، وكذلك الرواتب التي تم تحديدها إلى المطلقات.