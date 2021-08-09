كيفية فتح حساب جارى في مصرف الراجحي أون لاين للسعوديين والمقمين في السعودية 1443

قد يمكن فتح حساب جاري في مصرف الراجحى ،من أهم الأمور التي شغلت الكثير من المواطنين السعوديين ،والمقيمين فى المملكة العربية السعودية ،وذلك بهدف إستعمال هذا الحساب فى كثير من الأمور ،فمنها الخدمات المالية ،والمصرفية ،والاستفادة من العروض والمنتجات التمويلية ،والبطاقات الائتمانية الموجودة فى مصرف الراجحى،وأن بنك الراجحي يعد من أكبر وأهم البنوك الحكومية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،كما أنه يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته ،كما أنه يتميز بخصائص عديدة توفر جميع سبل الراحة ،والأمان للعملاء ،كما أنة يتميز بتقنية عالية فى توفير جميع الخدمات التى تستفيد منها العملاء إلكترونيا ،وذلك من خلال مباشر الراجحي ،الراجحى أون لاين ،بالإضافة إلى نخبة كبيرة من خدمة العملاء للرد على جميع الإستفسارات ،وأيضا تقديم كافة المساعدات.

شروط فتح حساب جاري في بنك الراجحي أونلاين

يجب اتباع الشروط الآتية لفتح حساب في بنك الراجحي أون لاين:

يجب أن يكون لدى العميل بطاقة هوية وطنية ،أو إقامة للوافدين للمملكة العربية السعودية تكون سارية الصلاحية

أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية،وليس مقيم خارجها

وجوب تحديد الفرع الذي تود فتح حساب به ،ويفضل أقرب فرع لك

ملئ نموذج طلب فتح حساب جاري في بنك الراجحي ،بكافة البيانات المطلوبة ،مع التأكد منها أنها صحيحة، مثل العنوان ،ورقم الهاتف المحمول،والبريد الإلكتروني

يشترط أن يكون المتقدم لفتح الحساب مسجل فى منصة أبشر ،وتوثيقه

بالإضافة إلى كتابة إقرار أن الشخص المتقدم،ليس يشغل منصب سياسي في المملكة العربية السعودية ،ولا أحد من أقاربه في الدرجة الأولى فقط

لابد من كتابة تقرير أيضا ،بأنك كامل الأهلية العقلية ،والفكرية

وأخيرا الموافقة على الأحكام والشروط

الطريقة التي يجب إتباعها فى فتح حساب جاري في بنك الراجحي أون لاين

الدخول عبر موقع الراجحي الرسمي فتح حساب جاري ثم تحديد جنسيتك ،وكتابة رقم الهوية أو الإقامة ،ورقم الهاتف المحمول التى يرسل لك النظام عن طريقة رقم التحقيق يتم تحديد المبلغ كحد أقصى للقيام بالعملية مرة واحدة في الشهر قم بتحديد إجمالي دخلك الشهرى اختيار الفرع الأقرب إليك كتابة رقم التحقيق المرسل إليك ،ثم الضغط على كلمة التالى ملئ جميع البيانات الخاصة بالضرائب ضرورة كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل بيانات تخص العائلة ،والجنسية ،والعنوان بالداخل والخارج إن وجد وأخيرا الضغط على كلمة موافق،وبعد ذلك يظهر لك رسالة أن العملية تمت بنجا

يمكنك أيضا الحصول على قرض شخصي بدون وجود كفيل فوري للسعوديين ،والمقيمين ،وذلك بشروط سهلة وميسرة في السداد، وذلك ضمن القروض الشخصية المتاحة بالمملكة العربية السعودية.