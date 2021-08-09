نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع حساب المواطن الدفعة ٤٥ لشهر أغسطس ٢٠٢١ وطريقة حساب قيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة ٤٥ لشهر أغسطس، حيث قد صدر بيان هام من حساب المواطن بخصوص الدفعة ٤٥ المستحقة عن شهر أغسطس الجاري، أفاد بأن المبالغ المستحقة عن قيمة الدعم سيتم صرفها وإيداعها بحسابات المواطنين الذين إنطبقت عليهم الأهلية وشروط ولوائح الإستحقاق إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢١.

حاسبة الدعم التقديرية لقيمة دعم حساب المواطن

فقد أوضح برنامج حساب المواطن بناء علي الكثير من تسائلات المواطنين فى هذا الشأن، أنه لمن يريد معرفة قيمة المبلغ المستحق الإيداع من حساب المواطن، عليه الدخول علي حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط المخصص لها وهو حاسبة الدعم التقديرية لحساب المواطن لحساب ومعرفة قيمة الدعم المخصص لك بشكل تقديري.

وقد صرح حساب المواطن بأنه يوجد شروط يجب أن تنطبق علي المواطن لكي يستطيع صرف قيمة دعم حساب المواطن بصفه شهرية، ويقوم حساب المواطن بشكل دوري بفحص الحالات ومدي تطابق الشروط عليها، ومن ثم تتم الموافقة عاجلاً إذا كان المواطن تنطبق عليه الشروط المطلوبة.

تفاصيل الدفعة ٤٤ لشهر يونيو

فى وقت لاحق قام برنامج حساب المواطن بإيداع مبلغ قيمته ١.٩ مليار ريال سعودي وهو القيمة الإجمالية لدعم المواطنين فى شهر يونيو ٢٠٢١ المستفيدون الذين تنطبق عليهم الأهلية وطلباتهم مكتملة، بينما قد وصل عدد المستفيدين المستوفين للأهلية وطلباتهم مكتملة في الدفعة ثلاثة وأربعون حوالي ١٠.٥ ملايين مواطن.

تعويضات بأثر رجعي عن الدفعة السابقة لحساب المواطن

كان قد قام برنامج حساب المواطن بدفع تعويضات إجمالية بأثر رجعي عن الدفعة السابقة وصلت حوالي ٣٩ مليون ريال سعودي، ليصل إجمالي المبالغ التي قام بدفعها حساب المواطن للمستحقين منذ بداية إنطلاقه هو مبلغ قيمته حوالي ٩٧.٧ مليار ريال سعودي يشمل المبلغ قيمة ٧٧٣ مليون ريال سعودي عبارة عن تعويضات عن دفعات سابقة.

وقد صرح المتحدث الرسمي لحساب المواطن بأن نسبة ٧٧% من النسبة الكلية للمستفيدين قد حصلوا على دعم في هذه الدفعة، بينما قد وصل متوسط الدعم للأسرة الواحدة مبلغ ١٠٥٤ ريال سعودي، بينما كان عدد أرباب الأسر قد تعدي ٢ مليون رب أسرة بنسبة ٩٣%، بينما قد وصل عدد المستفيدين التابعين أكثر من ٨.٢ ملايين مستفيد، بينما وصل عدد المستقلين الذين تنطبق عليهم الأهلية وشروط الإستحقاق حوالي ١٥٩ ألف مستفيد، ممثلين نسبة ٧% من النسبة الكلية للمستفيدين الأساسيين.