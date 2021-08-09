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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أرامكو” أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021 ونصائح مهمة لقائدي المركبات في المقال التالي
كثر التساؤل عن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس 2021، حيث سيتم الإعلان غداً الثلاثاء عن الأسعار الجديدة للوقود في المملكة العربية السعودية عن طريق شركة أرامكو، ومن المعلوم أن أسعار الوقود الجديدة يتم تحديدها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم العمل بالتسعيرة الجديدة في اليوم التالي الحادي عشر، وتتم مراجعة الأسعار شهرياً بعد أن تعقد اللجنة المسئولة عن تحديد الأسعار اجتماعها لتحديد السعر الجديد، ومن المعلوم أنه صدر أمر ملكي كريم بأن تكون أسعار البنزين لشهر يوليو هي سقف السعر ولا يتجاوزه، وتتكفل الدولة بالزيادة التي تطرأ على الأسعار، وذلك لحرص المملكة الدائم على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس
لا ارتفاع في أسعار البنزين عن شهر يوليو الماضي، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بعدم ارتفاع الأسعار وتحمل المملكة الزيادة التي تطرأ على أسعار الوقود، وتقوم شركة أرامكو بتوفير الوقود لتلبية احتياجات المواطنين، وتقوم بإنتاج أفضل أنواع الوقود والذي يخضع لمراقبة شديدة لضمان كفاءة وجودة الوقود، كما تعمل الشركة على توفير الوقود لكافة المحركات، فتقوم بإنتاج البنزين لتلبي احتياج السيارات من الوقود، كما توفر الديزل للشاحنات الأخرى.
أسعار البنزين لشهر يوليو الماضي
- سعر بنزين أوكتان 91 بلغ 2.28 ريال سعودي.
- وبلغ سعر بنزين أوكتان 95 (2.44) ريال سعودي.
- لا يتجاوز سعر البنزين لشهر أغسطس أسعار يوليو بل قد ينخفض بناءً على أسعار الوقود العالمية.
نصائح هامة لقائدي المركبات تقلل من استهلاك البنزين
هناك بعض النصائح التي يجب على قائدي السيارات الالتزام بها، لتقليل الفاقد وتقليل الهدر في استهلاك البنزين، وهذه النصائح كالتالي:
- قبل قيادة السيارة تأكد من سلامة الإطارات وملئها بالهواء.
- الإطارات غير الممتلئة بالهواء الكافي تزيد من استهلاك الوقود بنسبة 70%.
- تشغيل جهاز التكييف يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين.
- تجنب الطرق المزدحمة والغير ممهدة.
- تغيير الزيت باستمرار يقلل في استهلاك الوقود.
- عمل صيانة دورية للمركبة يقلل من استهلاكها للوقود.
شركة أرامكو
تعمل شركة أرامكو على توفير الوقود بمختلف أنواعه، مع ضمان جودته وذلك باتخاذ بعض الإجراءات لضمان جودة المنتج، وفيما يلي نذكر بعض هذه الإجراءات.
- يخضع الوقود لاختبارات عديدة قبل طرحه للمستهلك.
- يتم فحص المنتج واعتماده وإصدار بحقه الشهادات الدالة على صلاحيته.
- حقن المنتج بصبغة معينة حتى يتم التعرف عليه عن طريق البصر بكل سهولة.
- يتم مراقبة ومتابعة محطات الوقود باستمرار لضمان جودة المنتج حتى وصوله للمستهلك.
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