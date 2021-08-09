خطوات تجديد الهوية الوطنية عن بعد، من خلال منصة أبشر تعتبر تجديد الهوية الوطنية من أكثر الأمور التي يهتم بها جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية وهى عبارة عن وثيقة رسمية تتضمن العديد من المعلومات عن هذا الشخص، وبالتالي يتم استخدامها في معظم المؤسسات لكي يتمكنوا من إثبات هوية هذا الشخص وبالتالي سهلت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية إمكانية تجديد الهوية الوطنية بدون أن يتضطر هذا الشخص أن يذهب إلى الفرع الخاص بالوزارة يقوم بتجديد الهوية، حيث تهتم المملكة السعودية بالمحافظة على صحة جميع مواطنين في ظل هذه الأوضاع، لهذا أكدت وزارة الداخلية على أهمية أن يتم تجديد الهوية الوطنية قبل الموعد المحدد لانتهاء صلاحية لتجنب العقوبات التي يتم إصدار.

طريقة تجديد الهوية الوطنية عن بعد

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية بعد الولوج إلى منصة أبشر وسوف نوضح لكم الخطوات من خلال السطور القادمة:

في الخطوة الأولى يتم الولوج إلى منصة أبشر عبر الانترنت واختيار خدمة الأفراد بعد ذلك تقوم بتحديد خدمة المواعيد.

بعد ذلك تقوم بتحديد خدمة الأحوال المدنية وإضافة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة الخاصة بك وتقوم بتحديد التقويم الهجري والميلادي ثم تضيف تاريخ الميلاد الخاص بك وتقوم بكتابة الرمز المرئي الموجود أمامك.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي خدمة المواعيد ثم اضغط على كلمة حجز موعد اختيار الخدمة التي تريد أن تحصل عليها وتحددها ثم اضغط على كلمة التالي واختر المواعيد الموجودة إمام ثم تقوم بالضغط علي كلمة حفظ وتصويرها بالجوال بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة الطباعة.

خطوات تجديد الهوية الوطنية ذاتيا

يمكنكم تجديد الهوية الوطنية ذاتية من خلال قبل أجهزة ابشر وذلك عن طريق الذهاب إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية وتضيف الرقم الخاص بطاقتك القديمة ثم اضغط على تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

بعد ذلك تضيف رقم البطاقة القديمة التي قد انتهت الصلاحية الخاصة بها وتقف أمام الكاميرا التقاط صورة ثم ضع إصبعك التأكد من البصمة انتظر يتم التأكد من المعلومات وبعد ذلك سوف يتم طباعة البطاقة وفرضها وتحديدالمحدد لها.