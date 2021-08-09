نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور الإلكتروني 1442ه‍ ، تزداد عمليات البحث من قبل المعلمين والمعلمات بالسعودية عن نتائج حركة النقل الداخلي ممن قاموا بتقديم طلب مسبق للنقل، خاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإعلان نتائج حركة النقل الخارجي واعتمادها، جاء هذا بعد أن أتاحت الوزارة فتح باب التسجيل للنقل الداخلي والخارجي، والهدف من حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالسعودية هو نقلهم إلى أماكن أقرب لمنازلهم توفيرًا للوقت والجهد، وذلك حرصًا من الوزارة على توفير جميع سُبل الراحة لهم وكذلك توفير بيئة مناسبة للمعلمين والمعلمات لأداء وظائفهم على أعلى مستوى من الجودة.

خطوات الإستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالسعودية 1442ه‍

التوجه إلى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

يقوم المعلم أو المعلمة بكتابة اسم المُستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

يتم الضغط على خدمات شؤون المعلم.

يتم بعد ذلك التوجه إلى الإستعلام عن حركة النقل الداخلي للمعلمين.

بعد ذلك تبدأ في الظهور صفحة بها جميع المعلومات التي تخص مقدم الطلب.

خطوات اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الإلكتروني

لابد أن يقوم المعلم أو المعلمة من اعتماد النقل الداخلي بعد الإستعلام عن نتائج حركة النقل حيث لا تتم عملية النقل الداخلي إلا بعد إتمام عملية الإعتماد، ويتم ذلك من خلال نظام نور الإلكتروني كالتالي

الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

يقوم المعلم أو المعلمة بكتابة اسم المُستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول

يتم إدخال رمز التحقق والضغط على خدمات شؤون المعلمين.

اختيار رغبات التحويل الداخلي والضغط عليها.

الضغط على كلمة حفظ.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة بشكل صحيح تكون عملية اعتماد النقل الداخلي قد تم على أكمل وجه.

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