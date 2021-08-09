نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة إمكان أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب من غير البنوك: تفاصيل التقديم عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على تمويل شخصي سريع من شركة إمكان بدون كفيل عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. حيث تعد الشركة في الوقت الحالي أفضل شركة تمويل من غير البنوك تقدم خدمات سريعة ، سواء كنت ترغب في سداد الديون حتى لو عندك التزامات ، أو شراء سلع بمبالغ كبيرة، أو تحتاج إلى التعامل مع نفقات طوارئ غير متوقعة ، فأنت في بعض الأحيان تحتاج إلى وصول سريع إلى مبلغ كبير من المال. إذا كان الأمر كذلك ، يمكن أن يساعد التمويل الشخصي – ولكن فقط إذا كنت تستخدمه بطريقة مسؤولة واخترت المُقرض بحكمة.

إذا كنت في مهتم للحصول على قرض شخصي سريع بدون كفيل ، فإن امكان هي شركة إقراض شخصية شهيرة تقدم قروضًا بأسعار فائدة تنافسية وبدون رسوم في بعض الأحيان ، بالإضافة إلى امتيازات أخرى ستنال إعجابك. تقدم امكان العديد من المنتجات المالية ، بما في ذلك قرض بدون كفيل ، وتمويل بدون تحويل راتب.

كيفية التأهل للحصول على قرض إمكان بدون كفيل

للتأهل للحصول على تمويل شخصي ، يجب أن تكون مواطنًا سعوديًا ، أو حامل تأشيرة ، وعمرك 21 عامًا أو أكثر. مستفيدي الدعم والضمان. للمبالغ ألفين ريال الى 2 مليون. لا توجد تعثرات بنكية. راتب 4000 ريال للسعوديين.

من يجب أن يحصل على قرض شركة امكان أونلاين يمكن استخدام قروض امكان الشخصية من أجل الأغراض الشخصية والعائلية والمنزلية وشراء السيارات وتأثيث المسكن ، وباقي الأغراض الهامة. تتضمن بعض الأسباب الشائعة للحصول على تمويل شخصي ما يلي:

تمويل النفقات الكبيرة (مثل شراء باهظ الثمن أو تحسينات المنزل)

سداد الديون

دفع نفقات غير متوقعة (مثل الفواتير الطبية أو إصلاحات منزلك أو سيارتك)

تقدم مكان منتجات للتمويل الشخصي الأول الميسر والثاني الإضافي.

متوافق مع الشريعة الإسلامية

تقوم امكان وعبر الإنترنت بإجراء فحص ائتماني ميسّر أثناء التأهيل المبدئي على تمويلك الشخصي لا يؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك.

يستغرق صرف التمويل حوالي 1-2 أيام إذا تم قبول الطلب. قد يوافق المقرض على مبلغ القرض بشكل أسرع في حالة القروض المعتمدة مسبقًا. . ما عليك سوى استيفاء معايير الأهلية للقرض الشخصي المذكورة على موقع “ثقفني” وتقديم المستندات الأساسية الخاصة بك. عليك زائرنا الحبيب بقراءة الشروط بشكل جيد حتى لا يتم رفض طلبك واعلم ان تجهيز مستنداتك سيساعد في سرعة قبول طلبك.

تحقق من درجة الائتمان الخاصة بك

تمنحك درجة الائتمان القوية فرصة أفضل للتأهل للحصول على تمويل شخصي والحصول على معدل فائدة أقل.. بشكل عام ، تندرج الدرجات في الفئات التالية:

720 وما فوق: ائتمان ممتاز.

690-719 رصيد جيد.

630-689: ائتمان متوسط.

300-629: منطقة سوء الائتمان.

كيفية التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل من إمكان

حدد مبلغ القرض المطلوب وشروطه

قبل أن تحصل على تمويل، حدد المبلغ الذي تريد اقتراضه والإطار الزمني الذي ترغب في سداده. باستخدام نفس مبلغ القرض ، ستعني مدة القرض الأطول دفعات شهرية أصغر ، ولكنك ستدفع فائدة أكبر على مدى فترة القرض. قد يكون لدى المقرضين المختلفين خيارات مختلفة لمبالغ القروض وشروط القرض. تقدم إمكان مبالغ قروض تتراوح من 2000 ريال إلى 200000 ريال وشروط قرض تتراوح من 2 إلى 5 سنوات. تحقق من السعر الخاص بك على الإنترنت يمكنك التحقق من السعر الخاص بك عن طريق موقع امكان للتمويل. أرسل طلبك بعد التحقق من السعر الخاص بك ، ستحتاج إلى تحميل التطبيق وملء طلب رسمي. ستطلب منك امكان تقديم وثائق مثل بطاقة هوية تحمل صورة وإثبات العنوان وإثبات الدخل.

4. انتظر حتى تتم الموافقة على قرضك وتوقيعه وتمويله

متوسط ​​وقت المعالجة لطلبات القروض الشخصية من إمكان هو 15 دقيقة. إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو لديك أشكال أخرى من الدخل المعقد ، فقد تستغرق العملية وقتًا أطول يصل إلى 2-3 أيام. بعد الموافقة على طلبك وتوقيع المستندات النهائية ، ستتلقى أموالك عادةً في غضون أيام عمل قليلة.

تقدم شركة إمكان قروضًا شخصية بأسعار فائدة تنافسية وبدون رسوم وامتيازات أخرى. تقدم أيضًا فوائد أكثر من العديد من المقرضين الآخرين ، ولكنها تأتي مع شرط- تحتاج إلى سجل ائتمان ليس ضعيف أو سيئ ، بالإضافة إلى وظيفة مستقرة ، للتأهل للحصول على تمويل شخصي منها. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يستوفون المؤهلات ، فإن إمكان هي جهة إقراض جيدة تستحق طلب تمويل من غير البنوك منها.